نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر المصري وسفارة إندونيسيا يطلقان حملة للتبرع بالدم احتفالا بالذكرى الـ80 لاستقلال الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق بنك الدم المركزي التابع للهلال الأحمر المصري حملة للتبرع بالدم، بالتعاون مع سفارة جمهورية إندونيسيا بالقاهرة، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى الـ80 لاستقلال جمهورية إندونيسيا، التي توافق 17 أغسطس من كل عام.

وشهدت الحملة مشاركة فاعلة من العاملين بالسفارة وعدد من أفراد الجالية الإندونيسية في مصر، حيث هدفت إلى التوعية بأهمية التبرع بالدم، سواء من الناحية الصحية للمتبرع أو من حيث الأثر الإنساني في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، في إطار الشراكة المستمرة بين الهلال الأحمر المصري ومختلف الجهات المحلية والدولية لدعم بنوك الدم وتوفير دم آمن.

وتولى فريق طبي متخصص من بنك دم الهلال الأحمر المصري تنفيذ الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من استيفاء المتبرعين للاشتراطات الصحية، وذلك لضمان جودة وسلامة الدم المجمّع وتوفيره لحالات نقل الدم المتكرر والطوارئ والعمليات الجراحية.

ويعد الهلال الأحمر المصري من أوائل الجهات التي أنشأت بنوكًا للدم في مصر، حيث تعود بداياتها إلى ما قبل أكثر من خمسين عامًا، وتحديدًا خلال حرب أكتوبر 1973، دعمًا للمنظومة الصحية الوطنية.

وتلتزم بنوك الدم التابعة للهلال الأحمر المصري بكافة الضوابط والمعايير التي تضعها وزارة الصحة، إلى جانب تطبيق معايير السلامة والجودة العالمية، لتلبية احتياجات نقل الدم المتجددة سنويًا، وتعزيز دور الهلال الأحمر كمساند فعّال للدولة في الأزمات والظروف الطارئة.

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