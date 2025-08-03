نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة تعقد اجتماعا لمتابعة خطوات تنظيم المهرجان الدولي للتمور بالواحات البحرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة اجتماعًا تنسيقيًا مع ممثلي وزارة الصناعة، ومؤسسة متخصصة في التمور، حيث سيتم تنظيم المهرجان الدولي للتمور بمنطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، خلال شهر نوفمبر القادم.

وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بشأن دعم القطاع الزراعي وتعزيز التنمية المستدامة في مناطق الواحات.

وأكدت هند عبد الحليم أن تنظيم هذا الحدث الدولي يعكس توجه الدولة نحو تنمية الواحات البحرية وتعزيز مكانة قطاع النخيل والتمور كأحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد الوطني.

وأضافت أن المهرجان يُمثل منصة حقيقية لتبادل الخبرات وتشجيع الابتكار في زراعة وتصنيع وتصدير التمور إلى جانب كونه فرصة مهمة لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية عالية الجودة.

وأوضحت نائب المحافظ أن محافظة الجيزة حريصة على تقديم كل سبل الدعم لضمان نجاح هذا الحدث، الذي يعكس التعاون المثمر بين الجهات الحكومية والمؤسسات المتخصصة والقطاع الخاص.

كما أشارت إلى أن الواحات البحرية بما تمتلكه من موارد وإمكانات زراعية كبيرة، تمثل بيئة مثالية لتنظيم هذا النوع من الفعاليات الدولية ويستهدف المهرجان مشاركة واسعة من منتجي ومصنعي ومصدّري التمور من مختلف المحافظات المصرية المنتجة للتمور، بالإضافة إلى عدد من الدول الشقيقة.

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