الأهلي يتقدم على منتخب الشباب بهدف نظيف في الشوط الأول ودياً

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 أغسطس 2025 07:29 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام منتخب مصر للشباب بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف، أحرزه نيتس جراديشار، ضمن المباراة الودية التي تجمعهما على ملعب مختار التتش.

وأعلن خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي بخوض ودية متتخب الشباب التي تقام باستاد السلام ضمن تحضيرات الفريق للموسم الجديد.



جاء تشكيل الأهلي كالتالي:



حراسة المرمى: مصطفى شوبير. خط الدفاع: عمر كمال وياسر إبراهيم ومصطفى العش ومحمد شكري. خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة. خط الهجوم: جراديشار.

وتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي في مباراته الودية أمام منتخب مصر للشباب، التي ستقام في السادسة مساء اليوم على ملعب مختار التتش، كل من، "عمر كامل وأشرف داري وإبراهيما كاظم ومحمود لبيب ومحمد عاطف ومحمد رأفت".

في شأن مختلف، يواصل مسئولو النادي الأهلي رحلة الكشف عن صفقة أجنبية تحت السن، ومازالت إدارة الإسكاوتنج فى القلعة الحمراء تعمل على ضم لاعب أجنبي تحت السن يُجيد اللعب في مركز الهجوم أو الوسط أو الظهير الأيسر.

ويترقب الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي نجاح محاولات ومفاوضات إدارة الإسكاوتنج لإتمام صفقة قوية أجنبية تحت السن يستعين بها مع الفريق الأول، خاصة أن القارة السمراء تزدهر بالمواهب الصغيرة القادرة على التألق مع الفريق الأول.

ويأمل المدرب الإسباني إيجاد لاعب أجنبي جيد فى أحد المراكز التي تحتاج تدعيما بالفريق، ولم ينجح النادي فى إبرام صفقات أجنبية لها بسبب إكتمال قائمة الأجانب لها والتي تضم الخماسي، المالي آليو ديانج والثنائي المغربي أشرف بن شرقي وأشرف داري والسلوفيني جراديشار والتونسي محمد علي بن رمضان.