وزير الخارجية يستعرض مع نظيره اليوناني جهود التوصل لوقف الحرب على غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 أغسطس 2025 07:29 مساءً - تلقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اتصالاً هاتفياً من"جورجيوس جيرابيتريتيس" وزير خارجية اليونان، اليوم الأحد، في إطار الاتصالات الدورية بين الوزيرين حيث تناول الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتبادلا الرؤى إزاء التطورات الإقليمية.

ثمن الوزيران الروابط التاريخية والعلاقات الوثيقة المشتركة التي تجمع البلدين وأشادا بالزخم الذى تشهده العلاقات الثنائية في شتى المجالات بعد ترفيع العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية في شهر مايو الماضى، والحرص المشترك على دعم التعاون الثنائى ومواصلة تطوير العلاقات في كافة المجالات إلى آفاق أرحب.

وجدد الوزير عبد العاطى التأكيد على التزام مصر الثابت بحماية المقدسات الدينية بما فيها دير سانت كاترين والحفاظ على المكانة الدينية المقدسة للدير وحمايته وعدم المساس بالأماكن الأثرية التابعة له نظراً لقيمته الروحية ومكانته الدينية.

وقد تبادل الوزيران الرؤى إزاء التطورات في الشرق الأوسط وفى مقدمتها الأوضاع الإنسانية والصحية الكارثية في غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطى تطورات جهود التوصل لاتفاق دائم لوقف اطلاق النار في غزة، مؤكداً ضرورة حقن دماء الشعب الفلسطيني وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وتناول الاتصال التطورات في ليبيا والأهمية البالغة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن فى أقرب وقت، وضرورة تفكيك المليشيات وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، باعتبار ذلك الضمان الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار فى ليبيا.