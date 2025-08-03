بن شرقي وجراديشار وديانج وشكري فى تشكيل الأهلي لمواجهة منتخب الشباب ودياً

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 أغسطس 2025 06:32 مساءً - استقر خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي على تشكيل فريقه الذي يستعد لخوض مواجهة منتخب مصر للشباب مساء اليوم، الأحد، فى اللقاء الودي الذي يخوضه الفريق الأحمر، استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد.



وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:



حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد شكري، مصطفى العش، ياسر إبراهيم، عمر كمال

الوسط: أليو ديانج، كاظم إبراهيما، محمد مجدي أفشة

الهجوم: أشرف بن شرقي، جراديشار، وطاهر محمد طاهر

ويخوض الأهلي في السادسة مساء اليوم، الأحد، مباراة ودية أمام منتخب الشباب تحت 20 عاماً ثم سيخوض مباراة ودية أخرى في التاسعة مساءً أمام بتروجت وتُقام المباراتين على ملعب السلام.

ويستعد الأهلي لإنطلاق بطولة الدوري التي يستهلها الأهلي بمواجهة مودرن سبورت في الثامنة من مساء يوم 9 أغسطس الجاري بإستاد القاهرة.