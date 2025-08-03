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بن شرقي وجراديشار وديانج وشكري فى تشكيل الأهلي لمواجهة منتخب الشباب ودياً

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بن شرقي وجراديشار وديانج وشكري فى تشكيل الأهلي لمواجهة منتخب الشباب ودياً

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 أغسطس 2025 06:32 مساءً - استقر خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي على تشكيل فريقه الذي يستعد لخوض مواجهة منتخب مصر للشباب مساء اليوم، الأحد، فى اللقاء الودي الذي يخوضه الفريق الأحمر، استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد.


وجاء تشكيل كالتالي:
 

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد شكري، مصطفى العش، ياسر إبراهيم، عمر كمال

 

الوسط: أليو ديانج، كاظم إبراهيما، محمد مجدي أفشة

 

الهجوم: أشرف بن شرقي، جراديشار، وطاهر محمد طاهر

 

ويخوض الأهلي في السادسة مساء اليوم، الأحد، مباراة ودية أمام منتخب الشباب تحت 20 عاماً ثم سيخوض مباراة ودية أخرى في التاسعة مساءً أمام بتروجت وتُقام المباراتين على ملعب السلام.

 

ويستعد الأهلي لإنطلاق بطولة الدوري التي يستهلها الأهلي بمواجهة مودرن سبورت في الثامنة من مساء يوم 9 أغسطس الجاري بإستاد القاهرة.

 

 

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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