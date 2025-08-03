نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عادل عبدالغفار لـ "دوت الخليج": طلاب STEM خارج التوزيع الجغرافي.. ومنح كاملة بانتظارهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في توقيت حرج يشهد ترقّب آلاف الطلاب وأولياء الأمور لمصيرهم الجامعي، تتزايد التساؤلات حول ملامح التنسيق للعام الجامعي 2025/2026، وخاصة ما يخص طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، تلك الفئة التي ما دام نُظر إليها باعتبارها نواة المستقبل العلمي لمصر، والتي تحظى باهتمام رئاسي وحكومي كبير.

وفي ظل هذا الزخم، أجرى موقع «دوت الخليج» حوارًا خاصًا مع الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للوقوف على أهم مستجدات التنسيق، وكشف خبايا القرارات الجديدة، والتأكيد على دلالات الأرقام بعيدًا عن الشائعات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

الحوار لم يقتصر فقط على الحديث عن طلاب STEM، بل امتد ليغوص في عمق خريطة التعليم العالي المصري، حيث كشف عبدالغفار عن إضافات جديدة لمنظومة الجامعات الحكومية، والتوجهات الاستراتيجية في رفع الحد الأدنى لتخصصات بعينها، وانخفاضه في أخرى، بما يعكس بوضوح سياسة الدولة في توجيه الطلاب نحو التخصصات المستقبلية.

نبدأ من أكثر الملفات جدلًا هذا العام: طلاب مدارس STEM.. ما الجديد بالنسبة لهم؟

في الحقيقة، طلاب STEM هذا العام حصلوا على مزايا غير مسبوقة ضمن منظومة التنسيق. أول هذه المزايا أنهم غير خاضعين للتوزيع الجغرافي، ما يعني أنهم يستطيعون التقدم لأي كلية دون الالتزام بالنطاق الجغرافي لمحل سكنهم، وهو أمر يمنحهم مرونة كبيرة في اختيار الكلية الأنسب.

هذه ميزة كبيرة.. هل هناك مزايا أخرى؟

نعم، هناك إعفاء كامل من المصروفات الدراسية في الكليات الحكومية، وذلك بعد التحاق الطالب رسميًا بالكلية. هذه ميزة قوية وغير معتادة، لأنها ترفع عبئًا ماليًا كبيرًا عن كاهل الأسرة، وتعكس التقدير الحكومي لهذه الشريحة من الطلاب.

وماذا عن المنح في الجامعات الأهلية؟ هل ستُمنح لهم أيضًا؟

بالفعل، هناك منح مخصصة لطلاب STEM في الجامعات الأهلية. سيُعلن عنها قريبًا الدكتور ماهر مصباح، وتُمنح هذه المنح بناءً على معايير محددة تراعي التميز الأكاديمي. التفاصيل الكاملة ستُنشر في بيان رسمي خلال أيام قليلة.

هل ستكون نفس نسبة المنح التي قُدمت العام الماضي؟

السؤال في محله، لكن حتى الآن لم يُعلن عن النسب الرسمية. المؤكد أن الوزارة تسعى للحفاظ على نفس مستوى الدعم وربما زيادته، بما يتماشى مع التوسع في عدد الجامعات الأهلية هذا العام، والذي بلغ 32 جامعة أهلية بعد انضمام 12 جامعة جديدة.

ننتقل إلى خريطة التنسيق العامة.. ما أبرز ملامح نتائج المرحلة الأولى؟

هناك مفاجأة واضحة هذا العام في كليات القطاع الطبي، وعلى رأسها الطب البشري وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، حيث شهدت انخفاضًا ملحوظًا في الحد الأدنى للقبول مقارنة بالعام الماضي، بعكس كل ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وما السبب في هذا الانخفاض؟

السبب يعود إلى طبيعة الشرائح المتقدمة للتنسيق هذا العام، وتوزيع درجاتهم، فضلًا عن التوسعات التي تمت في الطاقة الاستيعابية للكليات. كما أن الدولة حريصة على سد العجز في التخصصات الطبية، خصوصًا في المحافظات الحدودية، لذلك تم تسهيل عملية القبول بما يخدم التوزيع العادل للكفاءات.

وماذا عن الشعبة الأدبية؟

القطاع الأدبي شهد ارتفاعًا في الحد الأدنى للقبول في كليات مثل الاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام، والألسن، والآثار. هذا الارتفاع ناتج عن زيادة الإقبال على هذه الكليات، وتوجه الدولة إلى رفع جودة التعليم الأدبي، وليس فقط الاهتمام بالتخصصات العلمية.

هل نعتبر أن هناك إعادة هيكلة لاتجاهات التنسيق؟

بالفعل. نحن الآن أمام تحول استراتيجي في فلسفة التنسيق. الوزارة تسعى لتوجيه الطلاب نحو التخصصات التي تخدم سوق العمل المحلي والدولي، مثل: الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والهندسة التكنولوجية، والتمريض، وعلوم الحاسب. هذه المجالات هي لغة المستقبل، وعلى الطالب أن يختار بناءً على ميوله وسوق العمل، لا مجرد المجموع.

هل يمكننا القول إن هناك عدالة حقيقية في التوزيع؟

نعم، والدليل هو اتساع قاعدة الإتاحة. أصبح لدينا حاليًا:

28 جامعة حكومية

527 كلية حكومية

32 جامعة أهلية

36 جامعة خاصة

10 جامعات باتفاقيات دولية

185 معهدًا عاليًا

أفرع جامعات أجنبية معتمدة

كل هذا يعطي الطالب فرصًا متعددة لاختيار ما يناسبه من حيث التخصص، والموقع، والظروف الاقتصادية.

وماذا عن الكليات الجديدة التي تم الإعلان عنها؟

تمت إضافة 7 كليات جديدة هذا العام إلى الجامعات الحكومية، ليرتفع عدد الكليات من 520 إلى 527. ومن أبرز المشاريع أيضًا فرع جديد لجامعة السويس في برديس بمحافظة جنوب سيناء، وذلك لضمان وجود خدمات جامعية في جميع المحافظات المصرية بلا استثناء.

هل هذه الكليات الجديدة تعني زيادة في أعداد المقبولين؟

ليست فقط زيادة عددية، بل زيادة نوعية، لأن هذه الكليات تمثل تخصصات مستحدثة تخدم توجه الدولة في التحول الرقمي والتنمية المستدامة، مثل كليات الذكاء الاصطناعي، والهندسة التكنولوجية، والتمريض، وهي تخصصات ذات طلب مرتفع في السوق.

ما الرسالة التي توجهها للطلاب وهم يملأون رغباتهم في المرحلة الثانية؟

رسالتي لهم: لا تجعل المجموع هو بوصلتك الوحيدة. اعرف قدراتك، ميولك، وابحث عن التخصصات المطلوبة في سوق العمل. المستقبل لا ينتظر الحاصل على أعلى الدرجات فقط، بل من يختار المجال الصحيح في الوقت الصحيح. الجامعات أصبحت متنوعة ومتاحة للجميع، ولكن الذكاء الحقيقي هو في الاختيار الذكي.

الحوار مع الدكتور عادل عبدالغفار كشف بوضوح أن التنسيق هذا العام لا يُقاس بالأرقام فقط، بل بالفلسفة والاتجاه. هناك دعم واضح لطلاب STEM، توسع في الجامعات والكليات، وتوجيه فعلي نحو سوق العمل. لم يعد التعليم العالي مجرد محطة للحصول على شهادة، بل أصبح بوصلة لتحديد المستقبل.

وفي ضوء كل هذه المتغيرات، بات على الطالب أن يعيد التفكير في معادلة اختياره: ليس "أين أذهب بدرجاتي؟"، بل "أين يمكنني أن أُبدع وأتفوّق وأُفيد؟". ومع توافر هذه الفرص، تكون الكرة في ملعب الطالب.