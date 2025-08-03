نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق الأدبي 2025.. «السياسة والإعلام» تحافظ على الصدارة ومنافسة حامية بين الألسن والآثار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقتصاد وعلوم سياسية – القاهرة 299.5 ألسن كفر الشيخ 297 الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية – الإسكندرية 295 ألسن عين شمس 292 سياسة واقتصاد – السويس 291 ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 290 إعلام القاهرة 288.5 ألسن الفيوم 288.5 سياسة واقتصاد – بني سويف 287.5 ألسن الغردقة 286 إعلام عين شمس 285 ألسن بني سويف 285 ألسن المنيا 283.5 إعلام المنوفية 282 ألسن سوهاج 282 ألسن أسوان 281.5 ألسن الأقصر 280.5 الإعاقة والتأهيل – الزقازيق 280 إعلام بني سويف 279 إعلام وتكنولوجيا الاتصال – السويس 278.5 إعلام جنوب الوادي 277.5 آثار القاهرة 274.5 آثار الزقازيق بصان الحجر 274.5 آثار دمياط 274 آثار عين شمس 273.5 الإعاقة والتأهيل – بني سويف 273.5 تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات – بورسعيد 273 حقوق – بورسعيد 271.5 آثار الفيوم 271.5 آثار أسوان 269.5 آثار ولغات – مطروح 269 آثار الأقصر 268 آثار جنوب الوادي 265.5 حقوق – سوهاج 265.5 حقوق – جنوب الوادي 264 آثار سوهاج 263.5 تربية – الزقازيق 262 حقوق انتساب موجه – سوهاج 261.5 تربية – الإسكندرية 260.5 تربية – عين شمس 260.5 فنون جميلة (فنون) – الإسكندرية 258.5 آداب – القاهرة 258 حقوق انتساب موجه – جنوب الوادي 258 تربية – المنصورة 257 تربية – بورسعيد 256 فنون جميلة (فنون) – حلوان 255.5 تربية – بنها 255.5 تجارة – القاهرة 254.5 تربية – طنطا 254.5 تربية – دمنهور 253 فنون جميلة (فنون) – المنصورة 252.5 تجارة – جنوب الوادي 251.5 تجارة – عين شمس 251.5 تربية – قناة السويس بالإسماعيلية 251.5 آداب انتساب موجه – القاهرة 251.5 تربية – المنوفية بشبين الكوم 251 آداب – عين شمس 251 تجارة انتساب موجه – القاهرة 250 تجارة وإدارة أعمال – حلوان 249.5 حقوق – أسوان 249.5 تجارة – الإسكندرية 249 تربية – كفر الشيخ 249 تربية – المنيا 249 تجارة انتساب موجه – عين شمس 248 آداب – الإسكندرية 248 تجارة – دمياط 248 تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه – حلوان 247 تجارة انتساب موجه – الإسكندرية 247 تربية – مطروح 247 حقوق – كفر الشيخ 247 آداب انتساب موجه – عين شمس 247 تجارة – الزقازيق 246.5 تربية طفولة مبكرة – الزقازيق 246.5 تربية – حلوان 245.5 آداب انتساب موجه – الإسكندرية 245 آداب – حلوان 244.5 تربية بنات – عين شمس 244 تربية – مدينة السادات 244 تربية – السويس 244 تجارة – بنها 243.5 آداب انتساب موجه – حلوان 243.5 تجارة انتساب موجه – جنوب الوادي 243.5 دار العلوم – القاهرة 243.5 تربية – دمياط 242.5 تجارة – المنصورة 242.5 تربية – الفيوم 242 دار العلوم انتساب موجه – القاهرة 242 حقوق – المنيا 241.5 آداب – بنها 241.5 تجارة انتساب موجه – بنها 241 حقوق انتساب موجه – أسوان 241 تربية (تعليم ابتدائي) – الزقازيق 240 تربية (تعليم ابتدائي) – عين شمس 240 تجارة – قناة السويس بالإسماعيلية 240 تجارة – المنوفية بشبين الكوم 239.5 فنون جميلة (فنون) – المنيا 239.5 آداب انتساب موجه – بنها 239.5 تربية – الغردقة 239.5 تجارة – أسوان 239 تجارة انتساب موجه – دمياط 239 تجارة انتساب موجه – الزقازيق 238.5 حقوق انتساب موجه – كفر الشيخ 238.5 تربية – أسوان 238.5 تجارة – دمنهور 238.5 آداب وعلوم إنسانية – السويس 238 آداب بنات – عين شمس 237 تربية – بني سويف 237 تربية (طفولة) – قناة السويس بالإسماعيلية 237 تجارة انتساب موجه – المنوفية بشبين الكوم 236.5 تكنولوجيا وتنمية – الزقازيق (علوم مالية وإدارية) 236.5 فنون جميلة (فنون) – أسيوط 236.5 آداب انتساب موجه – بنات عين شمس 236 تجارة انتساب موجه – المنصورة 236 تجارة انتساب موجه – دمنهور 236 تجارة – بني سويف 235.5 تجارة – طنطا 235.5 تربية – أسيوط 235.5 تجارة – أسيوط 235 تجارة – بورسعيد 235 تربية (تعليم ابتدائي) – المنصورة 235 تجارة – السويس 234.5 تربية – سوهاج 234.5 تجارة انتساب موجه – أسوان 234.5 تربية – الأقصر 234 تجارة – كفر الشيخ 234 تربية – الوادي الجديد 233.5 تجارة – سوهاج 233.5 تربية (تعليم ابتدائي) – حلوان 233 تجارة – العريش 233 حقوق – الفيوم 233 تجارة انتساب موجه – طنطا 233