نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مشروع صناعي متكامل لاستغلال الرمال الكاولينية يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر الصناعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس هشام شتا، رئيس مجلس إدارة شركة "انكوم"، خلال الاجتماع، أن الشركة ملتزمة بدورها في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة داخل مصر، وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، خاصة خام الرمال الكاولينية، الذي تتمتع به مصر بوفرة وجودة عالية.

90 مليون يورو استثمارات وموقع استراتيجي بمنطقة قناة السويس

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن المشروع الذي استعرضته شركة "انكوم" يُعد مشروعًا صناعيًا ولوجستيًا متكاملًا، يقام داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس – العين السخنة، باستثمارات تقدر بنحو 90 مليون يورو.

وأوضح أن المشروع يعتمد على أحدث التقنيات في فصل ومعالجة الرمال الكاولينية فيزيائيًا وكيميائيًا وحراريًا، لإنتاج منتجات صناعية عالية القيمة، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني عبر تقليل الاستيراد، وفتح أسواق تصديرية جديدة، وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي.

تعظيم القيمة المضافة لخام الكاولين المصري

يركز المشروع على تعظيم القيمة المضافة من خام الرمال الكاولينية الغني بنسبة مرتفعة من الألومينا، والمتوافر بكميات كبيرة في مصر، وذلك من خلال تصنيعه محليًا بدلًا من تصديره كخام، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو التحول من التصدير الخام إلى التصنيع التحويلي عالي القيمة.

البترول: التصنيع المحلي أولوية استراتيجية

من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تولي أهمية بالغة لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الخامات التعدينية عبر التصنيع المحلي وتوطين الصناعات التحويلية، وذلك لبناء اقتصاد تنافسي مستند إلى القيمة المضافة والتكنولوجيا الحديثة.

استثمارات واعدة بدعم حكومي كامل

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، أن الحكومة مستمرة في دعم الاستثمارات الصناعية في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع التعدين، مؤكدًا أن تشجيع الصناعة والابتكار، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، يمثلان أولوية في استراتيجية الدولة للنهوض بالصناعات الاستراتيجية.