قافلة التحالف الوطني رقم 11 تنطلق لدعم غزة بـ 200 شاحنة إغاثية.. "صور"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 أغسطس 2025 05:28 مساءً - في إطار استمرار الجهود الشعبية والوطنية لدعم الأشقاء في قطاع غزة، أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن انطلاق القافلة رقم (11)، والتي تمثل خطوة جديدة في مسيرة الدعم الإنساني العاجل لأهلنا في القطاع، وتؤكد على التزام المجتمع المدني المصري بمسؤوليته الإنسانية والتضامنية.

تضم القافلة أكثر من 200 شاحنة محملة بالمواد الغذائية بحمولة إجمالية تُقدر بـ 4000 طن من المواد الغذائية الضرورية، تم تجهيزها وفقًا للاحتياجات الفعلية على الأرض، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة والآلية الوطنية لتنسيق المساعدات المصرية لضمان سرعه وسلامة ايصال المساعدات.

تشارك في هذه القافلة 13 مؤسسة من مؤسسات التحالف الوطني، والتي عملت خلال الأسابيع الماضية على توفير وتعبئة المحتويات بجهود المتطوعين في مختلف المحافظات المصرية.

وتأتي هذه القافلة ضمن الجهود المستمرة للتحالف الوطني منذ اندلاع الأزمة، حيث تم إطلاق سلسلة من القوافل الشاملة لتوفير الاحتياجات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين ضمن جسر إغاثي مستمر، بما يعكس التكاتف الشعبي والدعم المصري الراسخ للقضية الفلسطينية.