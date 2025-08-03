«مستقبل وطن» يشكر المصريين بالخارج على مشاركتهم في انتخابات الشيوخ.. ويؤكد: خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 أغسطس 2025 05:28 مساءً - وجه الدكتور محمود حسين، أمين أمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن الشكر إلى أعضاء الجالية المصرية في مختلف دول العالم على مشاركتهم الإيجابية والفعّالة في الاستحقاق الدستوري والعرس الانتخابي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

واكد امين امانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن ، في بيان صحفي اليوم ، أن أبناء الجاليات المصرية اثبتوا كعادتهم انهم سفراء حقيقيين للدوله المصريه وخط الدفاع الاول عن الوطن خارج مصر ، موجها الشكر الي البعثات الدبلوماسية و السفراء المصريين في السفارات والقنصليات المصرية في مختلف دول العالم على التنظيم الرائع وتذليل كافه العقبات أمام الناخبين المصريين ايام التصويت والذي كان له عظيم الأثر في إقبال المصريين علي التصويت وأداء واجبهم الوطني والمشاركه في الاستحقاق الدستوري .

كما وجه الشكر لرئيس حزب مستقبل وطن النائب احمد عبد الجواد الامين العام للحزب - نائب رئيس الحزب علي والاهتمام البالغ بأداء اعضاء الامانه في مختلف الدول والمتابعه المستمره لتصويت المصريين بالخارج ، مثمنا الجهد العظيم المبذول على مدار الاسهر الماضية في التوعية والتواصل المستمر مع أبناء الجالية، والتنسيق مع السفارات والقنصليات لتسهيل مشاركة كل مصري بالخارج في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.