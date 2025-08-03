نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يتابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ويوجه بسرعة سداد مديونيات الجهات الحكومية للهيئة المصرية للشراء الموحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جهود الدولة لضمان توافر الأدوية والمستلزمات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب بحث المستجدات الخاصة بسداد مستحقات شركات الأدوية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار جهود أجهزة الدولة المعنية لضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، من خلال الإنتاج المحلي أو الاستيراد، بما يضمن توافر مخزون استراتيجي آمن، واستقرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في مختلف المنشآت الطبية على مستوى الجمهورية.

تحفيز الصناعة الدوائية وتعميق الإنتاج المحلي

وأشار الدكتور مدبولي إلى أن الدولة تواصل تقديم التيسيرات والمحفزات لقطاع صناعة الدواء، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعميق الإنتاج المحلي ونقل التكنولوجيات العالمية، بهدف تلبية احتياجات السوق وفتح أسواق تصديرية جديدة، مستندة إلى ما تمتلكه مصر من إمكانات قوية في هذا القطاع الحيوي.

سداد المديونيات لتعزيز أداء الهيئة المصرية للشراء الموحد

من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول أيضًا الوضع المالي للهيئة المصرية للشراء الموحد، ومستجدات سداد مستحقات الشركات الموردة.

وفي هذا السياق، وجه رئيس الوزراء بسرعة سداد الجهات الحكومية للمديونيات المستحقة للهيئة، لما لذلك من أهمية في تمكين الهيئة من أداء دورها بكفاءة، وتوفير الاحتياجات اللازمة من الأدوية والمستلزمات، وكذلك سداد مستحقات الشركات العاملة في هذا المجال الحيوي.