نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدادًا للموسم الجديد.. اجتماعات للجنة ضبط الإعلام الرياضي مع الإعلاميين وصُنّاع المحتوى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار حرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز على التشاور والتواصل مع وسائل الإعلام المختلفة.

وجهت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس برئاسة المستشار عبدالسلام النجار عضو المجلس الدعوة إلى وسائل الإعلام المختلفة وعدد من صناع المحتوى لسلسلة من الاجتماعات يومي الاثنين والثلاثاء القادمين تزامنًا مع انطلاق الموسم الكروي يوم 8 أغسطس الجاري وذلك بحضور رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ومن المقرر أن تبحث اللجنة مع الإعلاميين ومسئولي القنوات الرياضية المتخصصة وصناع المحتوى الرياضي سبل إعلاء قيم الروح الرياضية والارتقاء بالرياضة المصرية في إطار من الالتزام بمواثيق الشرف الإعلامية وتطبيق الأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من خلال تبني مبادرة "إعلام رياضي بلا تعصب"