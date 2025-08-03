نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع ملحوظ في الحدود الدنيا لطلاب الشعبة العلمية "النظام القديم" بتنسيق 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت نتائج المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات لطلاب الشعبة العلمية بنظام الثانوية العامة "القديم" لعام 2025، ارتفاعًا واضحًا في الحدود الدنيا للقبول بالكليات الطبية والهندسية، ما يعكس المنافسة الشديدة بين الطلاب الحاصلين على مجاميع مرتفعة.

وتصدرت كلية الطب بجامعة المنيا قائمة الأعلى تنسيقًا بدرجة 384، تليها طب بني سويف بـ 382.5، ثم طب أسيوط وجنوب الوادي بمجموع 380، فيما تساوت كلية الطب بالإسكندرية مع نظيرتيها بالأقصر وسوهاج عند 379.5 و379 على التوالي.

أما كليات الصيدلة، فجاءت صيدلة سوهاج على رأس القائمة بدرجة 374.5، تليها جنوب الوادي بـ 374، ثم الفيوم والمنيا وكفر الشيخ بـ 373.5، بينما سجلت صيدلة القاهرة وعين شمس والزقازيق درجات بين 372.5 و371.5.

كما سجلت كلية هندسة البترول والتعدين بالسويس 373 درجة، ما يعكس استمرار الإقبال القوي على التخصصات النادرة. وظهرت كليات الحاسبات والمعلومات ضمن قائمة الكليات الأعلى تنسيقًا، مثل قنا بـ 367.5، وسوهاج بـ 365، والمنيا بـ 364.5.

فيما يلي جدول يوضح الحدود الدنيا لأبرز الكليات بنظام الشعبة العلمية (قديم):

الكلية الحد الأدنى طب المنيا 384 طب بني سويف 382.5 طب أسيوط 380 صيدلة سوهاج 374.5 هندسة بترول السويس 373 حاسبات قنا علوم 367.5 طب بيطري جنوب الوادي 362.5 فني صحي جنوب الوادي 351.5

وتواصل وزارة التعليم العالي أعمال المرحلة الثانية لتنسيق الطلاب، مع توقعات بوجود أماكن شاغرة في بعض الكليات العلمية التطبيقية والمعاهد العليا.