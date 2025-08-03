نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «السباق نحو القمة».. كليات الطب والهندسة تتصدر الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في بيان رسمي أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تم الكشف الحدود الدنيا للقبول بالكليات العلمية في المرحلة الأولى لتنسيق طلاب الثانوية العامة بنظامها الحديث للعام الجامعي 2025/2026، والتي شهدت منافسة شرسة على كليات القمة، خصوصًا كليات الطب وطب الأسنان والهندسة والصيدلة والعلاج الطبيعي.

ترتيب الكليات حسب الأعلى في التنسيق:

جاءت كلية هندسة البترول والتعدين بالسويس على رأس القائمة كأعلى كلية في المجموع المطلوب، مسجلة 305 درجة، تلتها كليات الطب بجامعات القاهرة والمنصورة والزقازيق بحدود دنيا تتراوح ما بين 303.5 و303 درجة، مما يعكس التنافس القوي على هذه الكليات.

وفيما يلي جدول يوضح أبرز الكليات وتوزيع الحدود الدنيا لها:

التخصص الحد الأدنى (درجة) هندسة بترول وتعدين السويس 305 طب (القاهرة - المنصورة) 303.5 طب الزقازيق 303 طب الإسكندرية - فاقوس - دمياط 302.5 طب كفر الشيخ - طنطا 301.5 طب عين شمس 301 طب المنوفية - بنها - سوهاج 300.5 طب قناة السويس - حلوان 300 طب السويس - الفيوم 299.5 طب بني سويف - جنوب الوادي 299 طب الأقصر - العريش - المنيا 298.5 طب أسوان - الوادي الجديد 298 طب أسنان (المنصورة - سوهاج...) من 297.5 إلى 296.5 صيدلة (المنصورة - أسيوط...) من 296 إلى 294 علاج طبيعي (كفر الشيخ - السويس) من 295.5 إلى 294.5 هندسة (القاهرة - المنصورة...) من 296 إلى 288 حاسبات ومعلومات علوم 293.5 تخطيط عمراني القاهرة 284

ملاحظات بارزة:

استقرت كليات الطب على حدود دنيا أعلى من 298 درجة، مع تسجيل انخفاض طفيف في بعض الجامعات بالمقارنة مع العام الماضي.

كليات طب الأسنان جاءت بحدود تبدأ من 297.5 وتتناقص حتى 296.5 .

وتتناقص حتى . كليات الصيدلة تراوحت بين 296 و294 ، في حين سجلت بعض كليات العلاج الطبيعي حدًا مقاربًا.

، في حين سجلت بعض كليات العلاج الطبيعي حدًا مقاربًا. كليات الهندسة ما زالت في نطاق آمن للطلاب ذوي المجموع المتوسط المرتفع، حيث جاءت كلية الهندسة بالقاهرة بحد أدنى 296 ، بينما سجلت هندسة المنيا الحد الأدنى الأخير بـ 288 .

، بينما سجلت هندسة المنيا الحد الأدنى الأخير بـ . تراجعت بعض كليات الحاسبات وتخصصات التخطيط العمراني إلى أقل من 285 درجة، ما يمنح فرصة أكبر للطلاب الطامحين في دخول مجالات التكنولوجيا والتخطيط.

فرص متبقية واستعداد للمرحلة الثانية:

ومع اقتراب غلق باب المرحلة الأولى، ينتظر آلاف الطلاب إعلان الأماكن الشاغرة للمرحلة الثانية، خصوصًا في كليات العلوم، الحاسبات، الزراعة، التمريض، الفنون التطبيقية، والإعلام ببعض الجامعات، ما يفتح الباب أمام من لم يسعفهم المجموع في المرحلة الأولى.

تُظهر هذه الحدود الدنيا استمرار ارتفاع المنافسة في كليات القطاع الصحي والهندسي، وتوضح الحاجة المُلِحّة لتوجيه الطلاب نحو مجالات نوعية أخرى تلبي احتياجات سوق العمل المتجدد. ويُنصح الطلاب بضرورة التروي في تسجيل رغبات المرحلة الثانية واستشارة المتخصصين لضمان أفضل اختيار ممكن لمسارهم الجامعي.