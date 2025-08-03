قافلة التحالف الوطني الـ11 بمشاركة "حياة كريمة" تنطلق لدعم غزة بـ 200 شاحنة إغاثية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 أغسطس 2025 03:32 مساءً - في إطار الدور الوطني والإنساني الذي تضطلع به مؤسسة "حياة كريمة" تواصل المؤسسة تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث شاركت ضمن قافلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي رقم (11) بـ 60 شاحنة محمّلة بالمواد الغذائية المتنوعة، تم تجهيزها وفقًا للاحتياجات الفعلية داخل القطاع، ليصل بذلك إجمالي ما قدمته المؤسسة منذ اندلاع الأزمة إلى 660 شاحنة إغاثية.

وتعكس هذه المشاركة الحثيثة إيمان المؤسسة العميق بمسؤوليتها تجاه القضايا الإنسانية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إذ لم تقتصر الجهود على إرسال المساعدات فقط، بل امتدت لتشمل جهودًا توعوية ومجتمعية كبيرة ساهمت في تعزيز إدراك المجتمع المصري بتاريخ القضية، ورفض التهجير القسري، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما يتماشى مع الموقف الثابت للدولة المصرية وقيادتها السياسية.

وتعمل المؤسسة من خلال غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة لتنسيق عمليات الإغاثة وتوفير الدعم اللوجستي، ومتابعة سير الشاحنات وضمان وصولها في الوقت المناسب، فضلًا عن تنظيم حملات للتبرع بالدم، وتعبئة جهود آلاف المتطوعين المنتشرين في مختلف المحافظات، ما يجسد صورة مشرّفة للتضامن الشعبي والوطني تجاه الشعب الفلسطيني.