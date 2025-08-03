التحالف الوطني: انطلاق قافلة لدعم غزة محملة بـ4 آلاف طن مواد غذائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 أغسطس 2025 03:32 مساءً - أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلاق القافلة رقم (11) التي تمثل خطوة جديدة في مسيرة الدعم الإنساني العاجل لأهلنا في قطاع غزة، وتؤكد التزام المجتمع المدني المصري بمسؤوليته الإنسانية والتضامنية في إطار استمرار الجهود الشعبية والوطنية لدعم الأشقاء في قطاع غزة.

وأكد التحالف - في بيان اليوم- أن القافلة تضم أكثر من 200 شاحنة محملة بالمواد الغذائية بحمولة إجمالية تُقدر بـ 4000 طن من المواد الغذائية الضرورية، تم تجهيزها وفقًا للاحتياجات الفعلية على الأرض، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة والآلية الوطنية لتنسيق المساعدات المصرية لضمان سرعة وسلامة ايصال المساعدات.

وتشارك في هذه القافلة 13 مؤسسة من مؤسسات التحالف الوطني التي عملت خلال الأسابيع الماضية على توفير وتعبئة المحتويات بجهود المتطوعين في مختلف المحافظات المصرية.

وتأتي هذه القافلة ضمن الجهود المستمرة للتحالف الوطني منذ اندلاع الأزمة، حيث تم إطلاق سلسلة من القوافل الشاملة لتوفير الاحتياجات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين ضمن جسر إغاثي مستمر، بما يعكس التكاتف الشعبي والدعم المصري الراسخ للقضية الفلسطينية.