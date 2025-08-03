نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر المصري يواصل إرسال قوافل "زاد العزة" إلى غزة لليوم السادس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الهلال الأحمر المصري استمرار جهود دعم قطاع غزة لليوم السادس على التوالي، ضمن قوافل المساعدات المعروفة باسم "زاد العزة"، التي تمثل إحدى آليات الدعم الوطنية التي تنفذها مصر لتنسيق وتوجيه المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

340 شاحنة مساعدات إنسانية تدخل غزة ضمن قافلة اليوم

وأكد الهلال الأحمر أن القافلة التي انطلقت اليوم الأحد تضم 340 شاحنة مساعدات إغاثية، تتنوع بين سلاسل إمداد غذائية، وأدوية، ومواد طبية، ومستلزمات عناية شخصية، في إطار التزام مصر بتوفير الدعم الغذائي والصحي للسكان المدنيين في غزة، رغم التحديات التي يشهدها القطاع.

معبر رفح لم يُغلق من الجانب المصري منذ بدء الأزمة

وأشار البيان إلى أن الهلال الأحمر المصري يواصل تواجده على الحدود كآلية وطنية لتنسيق دخول المساعدات، مؤكدًا أن معبر رفح لم يُغلق من الجانب المصري مطلقًا منذ بدء الأزمة، وذلك لضمان استمرار تدفق الإغاثة إلى سكان غزة.

35 ألف شاحنة مساعدات منذ بداية الأزمة

وبحسب الهلال الأحمر، فقد تم توجيه أكثر من 35 ألف شاحنة تحمل ما يقرب من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، بدعم من نحو 35 ألف متطوع من الجمعية، في واحدة من أكبر العمليات الإغاثية التي تشهدها الحدود المصرية الفلسطينية.