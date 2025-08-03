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إستمرارًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة

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إستمرارًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة

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أحمد جودة - القاهرة -  
إستمرارًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين، وفى ضوء الدور المصرى لمساندة سكان قطاع غزة ومحاولة بث الأمل فى نفوسهم رغم الأوضاع الإنسانية المتردية.


أقلعت 9 طائرات نقل عسكرية من جمهورية مصر العربية على مدار الثلاث أيام الماضية محملة بعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى على المناطق التى يصعب الوصول إليها برًا بقطاع غزة، جاء ذلك تزامنًا مع الجهود المصرية لإستمرار تدفق شاحنات المساعدات برًا.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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