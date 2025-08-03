وزارتا الخارجية والتربية والتعليم تطلقان مبادرة "مدرستك في مصر" لأبناء المصريين في الخارج

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أحمد جودة - القاهرة - أطلق الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مبادرة "مدرستك في مصر"، وذلك على هامش فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج المنعقد في القاهرة يومي 3 و4 أغسطس 2025.

وتهدف المبادرة إلى توفير خدمات تعليمية متميزة لأبناء المصريين بالخارج، وتسهيل دراستهم للمناهج المصرية وفق أحدث الوسائل التكنولوجية، مع التركيز على تعزيز ارتباطهم بالوطن ثقافيًا وتعليميًا.

وتشمل المبادرة إنشاء فصول رقمية تفاعلية تتيح للطلاب في الخارج دراسة المناهج المصرية بشكل منظم وفعّال، وذلك بالتنسيق الكامل بين وزارتي الخارجية والتربية والتعليم والجهات المعنية.

ويأتي إطلاق هذه المبادرة استجابة لمطالب أبناء الجاليات المصرية بالخارج، ودعمًا لحقهم في تعليم يراعي خصوصيتهم ويوفر لهم بيئة تربوية وثقافية مرتبطة بالهوية الوطنية.

كما تمثل "مدرستك في مصر" خطوة نوعية في إطار جهود الدولة لدمج التكنولوجيا في التعليم، ومد جسور التواصل المعرفي بين مصر وأبنائها بالخارج.

وقد وقع الوزيران بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ المبادرة، يشمل آليات إنشاء وتشغيل فصول دراسية رقمية تفاعلية، وتوفير محتوى تعليمي إلكتروني معتمد، وتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لضمان جودة العملية التعليمية.