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أحمد جودة - القاهرة - نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد 3 أغسطس 2025، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2594 لسنة 2025، بشأن تعديل الحد الأدنى للأجور للعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

بدء تطبيق القرار من أول يوليو 2025

ووفقًا لما جاء في نص المادة الأولى من القرار، فإنه يُعمل بالحد الأدنى الجديد للأجور اعتبارًا من 1 يوليو 2025، ويشمل التعديل القيم الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، والمعدّل بقرارات لاحقة هي: 1421 لسنة 2019، 1455 لسنة 2021، و1325 لسنة 2022.

القرار يشمل كافة الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية

يشمل القرار الجديد جميع الموظفين والعاملين في أجهزة الدولة والهيئات الاقتصادية، ويأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين المستوى المعيشي للعاملين في القطاع الحكومي، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والتضخم.

رسميًا.. تعديل الحد الأدنى للأجور للعاملين بأجهزة الدولة اعتبارًا من يوليو 2025