نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التضامن الاجتماعي" توقع بروتوكول تعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة لدعم منظومة الرعاية البديلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقّعت وزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة إنقاذ الطفولة في مصر، وذلك ضمن جهود الوزارة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة.

جاء توقيع البروتوكول بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، حيث وقّعه الدكتور وائل عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، والسيد ماتيو كابروتي، مدير هيئة إنقاذ الطفولة في مصر، بمشاركة الأستاذ علاء عبد العاطي، مدير عام الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية، والأستاذة هبة العزازي، مستشارة حماية الطفل بالهيئة.

ويهدف البروتوكول إلى التعاون في تطوير منظومة الكفالة والرعاية البديلة، من خلال بناء قدرات العاملين، وتحديث الآليات والمعايير المنظمة للعمل، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للأطفال ودمجهم بشكل أفضل في المجتمع.

وأكد الدكتور وائل عبد العزيز حرص وزارة التضامن على تعزيز شراكاتها مع الجهات الدولية المعنية بحقوق الطفل، مشيدًا بالدور المهم الذي تضطلع به هيئة إنقاذ الطفولة في دعم جهود الحكومة المصرية لتوفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية.

من جانبه، أعرب السيد ماتيو كابروتي عن تقدير الهيئة للشراكة الممتدة مع الوزارة، مؤكدًا التزام إنقاذ الطفولة بدعم برامج الحماية وتعزيز جودة الرعاية المقدمة للأطفال، والعمل على تأهيلهم للانتقال السلس إلى المراحل العمرية المختلفة.

ويأتي توقيع البروتوكول ضمن مساعي وزارة التضامن الاجتماعي لتوطيد التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية، بما يعزز من كفاءة منظومة الرعاية البديلة ويدعم حق كل طفل في بيئة أسرية آمنة ومستقرة.

واختتمت مراسم التوقيع بالتأكيد على استمرار التنسيق المشترك والعمل المشترك على تطوير البرامج والخدمات، بما يعكس قوة العلاقة بين الوزارة والهيئة وتكامل جهودهما في حماية الأطفال ورعايتهم.

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