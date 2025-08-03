نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر . "94 ألف طالب في سباق القبول الجامعي.. و1755 خارج التنسيق!" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار سياسة الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص التي تتبناها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إدارة منظومة تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية، أعلن مكتب التنسيق نتائج المرحلة الأولى من التنسيق للعام الجامعي 2025/2026، والتي شملت طلاب شهادة الثانوية العامة بنظاميها الحديث والقديم من الناجحين في الدور الأول.

وشهدت هذه المرحلة إقبالًا كبيرًا من الطلاب على تسجيل رغباتهم إلكترونيًا، وفقًا للحدود الدنيا التي أُعلنت مسبقًا، وتم تنفيذ أعمال التنسيق بكل دقة وفقًا للضوابط المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات. وقد أوضح بيان الوزارة التفاصيل الكاملة الخاصة بأعداد المتقدمين، ونسب التوزيع، والمرحلة التالية من التنسيق.

أعداد الطلاب المتقدمين والحدود الدنيا

استقبل مكتب التنسيق رغبات طلاب المرحلة الأولى خلال الفترة من الثلاثاء 29 يوليو وحتى السبت 2 أغسطس 2025. وتم تقسيم الطلاب وفقًا للنظامين التعليميين وحدودهم الدنيا كما يلي:

أعداد الطلاب حسب النظام والشعبة والحد الأدنى

النظام الشعبة الحد الأدنى عدد الطلاب الثانوية الحديثة علمية علوم 293 درجة (91.56%) 21،853 علمية رياضة 283 درجة (88.44%) 16،577 أدبية 233 درجة (72.81%) 54،073 المجموع — — 92،503 الثانوية القديمة علمية علوم 350 درجة (85.37%) 1،411 علمية رياضة 335 درجة (81.71%) 280 أدبية 270 درجة (65.85%) 527 المجموع — — 2،218 الإجمالي الكلي — — 94،721

بيانات التسجيل الفعلية للطلاب

أوضح بيان الوزارة أن عدد الطلاب الذين تقدموا فعليًا لتسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق بلغ 92،966 طالبًا من النظامين، بينما تخلف 1،755 طالبًا عن التقديم خلال المرحلة الأولى رغم استيفائهم الشروط.

وقد توزع المتقدمون على النحو التالي:

40،024 طالبًا من الشعب العلمية (علوم ورياضة).

من الشعب العلمية (علوم ورياضة). 52،942 طالبًا من الشعبة الأدبية.

نتائج الترشيحات وتوزيع الطلاب

تم توزيع الطلاب المقبولين على الكليات والمعاهد وفقًا لرغباتهم والمجموع والضوابط الجغرافية، حيث جاءت النتائج كما يلي:

الكليات الجامعية استقبلت 92،436 طالبًا (39،662 من العلمي، 52،774 من الأدبي).

استقبلت (39،662 من العلمي، 52،774 من الأدبي). المعاهد التابعة للوزارة استقبلت 529 طالبًا (362 من العلمي، 167 من الأدبي).

استقبلت (362 من العلمي، 167 من الأدبي). طالب واحد فقط استُنفدت رغباته نتيجة تسجيل كليات لا تتناسب مع مجموعه.

وبذلك يكون عدد الطلاب الذين تم ترشيحهم بنجاح في المرحلة الأولى 92،965 طالبًا.

تفاصيل المرحلة الثانية: الموعد والأعداد

أعلن مكتب التنسيق فتح باب تسجيل رغبات المرحلة الثانية بداية من يوم الأربعاء 6 أغسطس وحتى الأحد 10 أغسطس 2025، بإجمالي عدد طلاب يبلغ 287،318 طالبًا، وفق الحدود الدنيا التالية:

الحدود الدنيا للمرحلة الثانية وعدد الطلاب

النظام الشعبة الحد الأدنى عدد الطلاب الثانوية الحديثة علمية 220 درجة (68.75%) 246،642 أدبية 205 درجة (64.06%) 36،406 المجموع — — 283،048 الثانوية القديمة علمية 280 درجة (68.29%) 3،506 أدبية 240 درجة (58.53%) 764 المجموع — — 4،270 الإجمالي الكلي — — 287،318

الضوابط والإجراءات الفنية للترشيح

أكد مكتب التنسيق أن جميع أعمال المرحلة الأولى تمت وفقًا للقواعد التالية:

الترشيح تم بناءً على الرغبات المسجلة إلكترونيًا، مع اعتماد آخر تعديل قبل غلق باب المرحلة.

روعي التوزيع الجغرافي والحدود الدنيا والأعداد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

تم توزيع 92،965 طالبًا على الكليات والمعاهد خلال المدة الزمنية المحددة.

أُتيحت طباعة بطاقة الترشيح من خلال الموقع الإلكتروني بعد إعلان النتائج مباشرة.

في ختام التقرير، وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أ.د. محمد أيمن عاشور، رسالة شكر وتقدير إلى كافة وسائل الإعلام المصرية لدورها التوعوي في نقل تفاصيل التنسيق بدقة وموضوعية إلى الطلاب وأولياء الأمور.

وأكد الوزير أن الوزارة ملتزمة بالشفافية الكاملة في جميع مراحل التنسيق، وضمان تكافؤ الفرص لكافة الطلاب، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية ستكون فرصة كبيرة لمن لم يتمكنوا من اللحاق بالمرحلة الأولى أو الراغبين في تحسين خياراتهم.

بنجاح المرحلة الأولى، يواصل مكتب التنسيق تنفيذ مهامه بدقة وحرفية عالية، وسط تعاون كبير بين مؤسسات الدولة المختلفة ووسائل الإعلام. ومع انطلاق المرحلة الثانية خلال أيام، يبقى التزام الوزارة نحو العدالة والشفافية هو الركيزة الأساسية في إدارة العملية التنسيقية، بما يضمن مصلحة الطالب وتحقيق أهداف العدالة التعليمية.