نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكثر من 400 فرصة لطلاب الشعبة الأدبية في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار جهود الدولة لتوسيع فرص التعليم الجامعي، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر مئات الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية ضمن تنسيق المرحلة الثانية للقبول في الجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2025/2026. وتشمل هذه الأماكن باقة متنوعة من الكليات النظرية والتطبيقية، إضافة إلى المعاهد العليا والمتوسطة، موزعة على مختلف المحافظات، ما يمنح الطلاب خيارات واسعة تتناسب مع رغباتهم ومستوى أدائهم الدراسي.

خريطة شاملة للأماكن الشاغرة:

تنوعت الأماكن المتاحة لتشمل كليات الآداب، ودار العلوم، والخدمة الاجتماعية، والتربية بأنواعها المختلفة، إلى جانب معاهد نظم المعلومات، والسياحة والفنادق، واللغات والترجمة، والتجارة، والاقتصاد المنزلي، مما يعكس التنوع في التخصصات والبرامج المتاحة.

أبرز المجالات المتاحة في المرحلة الثانية لطلاب الشعبة الأدبية

المجال الأكاديمي أمثلة من الأماكن المتاحة الآداب والعلوم الإنسانية آداب انتساب موجه (أسوان، الزقازيق، المنوفية، كفر الشيخ، بني سويف، دمنهور، المنيا) الحقوق حقوق انتساب موجه (القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، أسيوط، بني سويف، المنوفية) دار العلوم دار العلوم (أسوان، الفيوم، المنيا) بنظام الانتساب الموجه الخدمة الاجتماعية معاهد الخدمة الاجتماعية (أسيوط، حلوان، دمنهور، كفر الشيخ، سوهاج، قنا، العريش) التربية بأنواعها تربية (تعليم ابتدائي، طفولة، فنية، نوعية) في كافة الأقاليم التربية الرياضية تربية رياضية بنين وبنات (الإسكندرية، طنطا، دمياط، المنصورة، الزقازيق، بني سويف، أسوان، العريش) السياحة والفنادق كليات ومعاهد السياحة والفنادق (الأقصر، السيوف، الغردقة، السادات، المنيا) نظم المعلومات الإدارية الفراعنة العالي، معهد المستقبل، القاهرة الجديدة، طيبة بالمعادي، الدلتا بالمنصورة اللغات والترجمة المدينة العالي للغات، العالي للغات بأكتوبر، المنيا العالي للغات، القاهرة العالي ترجمة المعاهد التجارية والإدارية معهد العباسية، طيبة، المعهد العالي للإدارة بالمحلة، راية العالي، العبور العالي الاقتصاد المنزلي كليات الاقتصاد المنزلي (شبين الكوم، حلوان، العريش)

توزيع جغرافي شامل:

الأماكن الشاغرة لا تقتصر على القاهرة الكبرى فقط، بل تمتد إلى معظم المحافظات، مما يتيح للطلاب فرصًا قريبة من محل إقامتهم:

وجه قبلي : أسيوط، سوهاج، المنيا، الأقصر، أسوان، بني سويف.

: أسيوط، سوهاج، المنيا، الأقصر، أسوان، بني سويف. وجه بحري : المنصورة، طنطا، دمنهور، كفر الشيخ، دمياط.

: المنصورة، طنطا، دمنهور، كفر الشيخ، دمياط. القناة وسيناء : الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، العريش.

: الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، العريش. مدن جديدة: 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، الشروق، بدر، القاهرة الجديدة.

برامج مميزة متاحة

تمتاز هذه المرحلة بإتاحة برامج تعليم تبادلي في مجالات مثل السياحة والفنادق وتشغيل المطاعم، وهي من البرامج التي تمنح الطالب خبرة عملية أثناء الدراسة. كما توجد برامج باللغتين العربية والإنجليزية في بعض المعاهد مثل أكاديمية أخبار اليوم.

من الملاحظ أيضًا وجود فرص في برامج اللغات، والإعلام، وإدارة الأعمال، ونظم المحاسبة الدولية، ما يعكس مدى تنوع التخصصات المتاحة في هذه المرحلة.

خطوات تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني:

عبر الرابط الرسمي: www.tansik.digital.gov.eg

إدخال الرقم السري ورقم الجلوس:

الموجودين على استمارة النجاح.

اختيار الرغبات بعناية:

يُنصح بإدراج الكليات والمعاهد وفق الأولوية الجغرافية والرغبة الشخصية.

مراجعة البيانات والتأكيد:

ثم طباعة نسخة من استمارة الرغبات بعد تسجيلها.

لا يُسمح بتعديل الرغبات بعد غلق باب التسجيل، لذا يُرجى التأكد من صحة البيانات النهائية.

قال الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، في تصريح خاص لـ "دوت الخليج": "الوزارة وفّرت أكثر من 400 فرصة في مؤسسات تعليمية متنوعة لطلاب الشعبة الأدبية، مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي والمعايير الأكاديمية، لضمان عدالة التوزيع وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب".

وأضاف أن الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في المرحلة الأولى، أو لم يتمكنوا من تسجيل رغباتهم، يمكنهم الآن الاستفادة من هذه المرحلة بشرط الالتزام بالمواعيد والتعليمات الرسمية.

نصائح مهمة للطلاب قبل تسجيل الرغبات:

راجع الحد الأدنى للقبول بالكليات من المرحلة الأولى لتقدير فرصك الواقعية.

لا تكتب رغبات لا تنطبق على موقعك الجغرافي، إلا إذا كنت تنوي التحويل.

استخدم معامل الحاسب الآلي المجانية المتوفرة في الجامعات إذا لم يكن لديك اتصال ثابت بالإنترنت.

تابع يوميًا التصريحات الرسمية عبر موقع التنسيق والصفحات الرسمية لوزارة التعليم العالي.

تأتي المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025 كفرصة ذهبية لطلاب الشعبة الأدبية، حيث تشمل مئات البرامج والتخصصات الجامعية والمعاهد العليا التي تلبي مختلف الاهتمامات. وبفضل هذا التنوع، يمكن لكل طالب أن يجد مسارًا أكاديميًا يناسب تطلعاته وقدراته، ويؤهله لسوق العمل في المستقبل.

وفي ظل التوجيهات الرئاسية بالتوسع في الجامعات الأهلية والتكنولوجية، ومع التنافس الشديد على أماكن الكليات الحكومية، يُعد التخطيط السليم واختيار الرغبات بحكمة عنصرًا حاسمًا في تحديد المستقبل الأكاديمي للطلاب.