الحكومة: 90 مليون يورو استثمارات بمشروع استغلال مواقع خام الرمال الكاولينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 أغسطس 2025 02:27 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لاستعراض مشروع لاستغلال مواقع خام الرمال الكاولينية وتعظيم القيمة المضافة منها، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس هشام شتا، رئيس مجلس إدارة شركة "انكوم"، وعدد من مسئولي الشركة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة توفر الدعم المطلوب للاستثمارات في القطاعات المختلفة ومنها الصناعات التعدينية، وذلك من منطلق تشجيع الصناعة والابتكار في ذلك القطاع، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.