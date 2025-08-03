رئيس العربية للتصنيع: افتتاح الخط الجديد يعمق التصنيع المحلي في شركاتنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 أغسطس 2025 02:27 مساءً - أكد اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن افتتاح خط إنتاج أبراج كهرباء الجهد العالي والفائق بمصنع الطائرات التابع للهيئة بمنطقة حلوان، يمثل محطة جديدة في مسيرة الهيئة نحو توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح اللواء مختار أن الخط الجديد يُعد من المشروعات الإستراتيجية التي تدعم توجه الدولة نحو الاعتماد على المكونات المحلية وتقليل الاستيراد، مشيرًا إلى أن أبراج الكهرباء تُعد مكونًا رئيسيًا في مشروعات الطاقة والبنية التحتية، ما يجعل هذا المشروع إضافة قوية لقدراتنا الصناعية الوطنية.