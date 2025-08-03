رئيس مصنع الطائرات: نتعاون مع شركات دولية في مجال الطيران

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 أغسطس 2025 02:27 مساءً - استعرض المهندس محمد عوض، رئيس مصنع الطائرات التابع للهيئة العربية للتصنيع، خطة عمل المصنع في انتاج أبراج كهرباء الجهد العالى، داخل المصنع، كما قام باستعراض فيلم وثائقي عن مصنع الطائرات، وأهم المنتجات التي يشارك بها في الاقتصاد القومي المصرى.

وقال المهندس محمد عوض، إن مصنع الطائرات يضم حوالي 23 هنجر وورشة، ويضم 415 ماكينه انتاج، منها 68 ماكينة تحكم رقمي، ويضم المصنع مركز للجلفنة على الساخن، و جاري تطويره ليناسب اعمال الانتاج لجميع المصنعات المعدنية.

وأوضح ان المصنع يقوم بالتعاون مع الشركات العالمية في مجال الطيران منها داسو و سفران و لوكيد مارتن، كما يقوم المصنع بانتاج وتصنيع الطائرات.

وكان اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، قد أكد أن افتتاح خط إنتاج أبراج كهرباء الجهد العالي والفائق بمصنع الطائرات التابع للهيئة بمنطقة حلوان، يمثل محطة جديدة في مسيرة الهيئة نحو توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح اللواء مختار أن الخط الجديد يُعد من المشروعات الإستراتيجية التي تدعم توجه الدولة نحو الاعتماد على المكونات المحلية وتقليل الاستيراد، مشيرًا إلى أن أبراج الكهرباء تُعد مكونًا رئيسيًا في مشروعات الطاقة والبنية التحتية، ما يجعل هذا المشروع إضافة قوية لقدراتنا الصناعية الوطنية.

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تعمل باستمرار على تطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة مصانعها، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن ما يتم إنتاجه داخل الهيئة يطابق أعلى معايير الجودة العالمية.

وأكد رئيس العربية للتصنيع على أن الهيئة ستواصل دعمها الكامل لكافة قطاعات الدولة، خاصة قطاع الكهرباء، من خلال حلول صناعية متطورة بأيدٍ مصرية خالصة، وبشراكات محلية ودولية داعمة لمسيرة التنمية.