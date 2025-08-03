نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة الصحفيين تشكّل غرفة عمليات لمتابعة تغطية انتخابات مجلس الشيوخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت نقابة الصحفيين عن تشكيل غرفة عمليات بحضور أربعة من الزملاء أعضاء مجلس النقابة يوميًا لمتابعة وتسهيل أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم في تغطية انتخابات مجلس الشيوخ، وتلقي أي شكاوى تتعلق بإعاقة تأديتهم لمهامهم المهنية.

وتعمل الغرفة على مدار الساعة بداية من 4 أغسطس الجاري، الذي سيشهد بدء التصويت الانتخابي في الداخل، وحتى الانتهاء من فرز الأصوات.

وتتلقى الغرفة اتصالات الزملاء على رقمي: (01005741555) - (01099744659).

وأهابت النقابة بالزملاء تغطية عملية التصويت بمهنية وحيادية، وعدم الانحياز خلال التغطية لأي من المرشحين.

كما أهابت بالجهات التنفيذية تسهيل عمل الزملاء خلال تأدية عملهم داخل اللجان، وفي محيطها.