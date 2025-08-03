نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسبوع المقبل.. انطلاق صالون ماسبيرو الثقافي من استديو أحمد زويل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة الوطنية للإعلام، عن أن إطلاق اسم العالم الكبير الدكتور أحمد زويل على استديو 45 بالإذاعة المصرية، قد حظي بتغطية صحفية واسعة من وكالات أنباء وصحف ومواقع بالعربية والإنجليزية والفرنسية، وقد أبرز موقع "روسيا اليوم" الخبر تحت عنوان “مصر تكرم اسم أحمد زويل وتطلق مبادرة جديدة في ذكراه”.

وأشاد الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، برد الفعل الإيجابي لدي النخب المصرية والعربية، إزاء تكريم ماسبيرو لاسم الدكتور زويل في ذكري رحيله التاسعة، والتي تواصلت عبر اتصالات عديدة من داخل مصر وخارجها.

وأعلن رئيس الوطنية للإعلام، انطلاق فعاليات “صالون ماسبيرو الثقافي” من استديو أحمد زويل، بمبنى الإذاعة والتليفزيون الأسبوع المقبل.