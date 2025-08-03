نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 90 مليون يورو استثمارات في مشروع استغلال الرمال الكاولينية بمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا اليوم الأحد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لاستعراض مشروع استغلال مواقع خام الرمال الكاولينية وتعظيم القيمة المضافة منها.

وحضر الاجتماع كل من المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب المهندس هشام شتا، رئيس مجلس إدارة شركة "انكوم"، وعدد من مسؤولي الشركة.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على دعم الحكومة الكامل للاستثمارات الصناعية، لا سيما في القطاعات التعدينية، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الصناعة الوطنية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

مشروع صناعي لوجستي متكامل بالعين السخنة

من جانبه، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تضمن استعراض تفاصيل مشروع شركة "انكوم"، والذي يتم تنفيذه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة.

ويهدف المشروع إلى استغلال الرمال الكاولينية الغنية بنسب مرتفعة من الألومينا، والمتوفرة بكثرة في مصر، من خلال تصنيعها محليًا باستخدام أحدث الأساليب الفيزيائية والكيميائية والحرارية.

وقدّر المتحدث الرسمي حجم الاستثمارات بالمشروع بنحو 90 مليون يورو، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل إضافة نوعية لصناعة المواد الخام في مصر، كما يعزز من موقع الدولة كمركز صناعي ولوجستي إقليمي في هذا القطاع.

دعم التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد

وأوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تركز على تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية من خلال التصنيع المحلي وتوطين الصناعات التحويلية، بما يسهم في بناء اقتصاد تنافسي يعزز من القدرات الإنتاجية للدولة ويقلل من الاعتماد على الاستيراد.

التزام "انكوم" بدعم التنمية الصناعية المستدامة

أكد المهندس هشام شتا، رئيس مجلس إدارة شركة "انكوم"، أن الشركة ملتزمة بدعم جهود التنمية الصناعية المستدامة، عبر استغلال الخامات الطبيعية في مصر بالشكل الأمثل، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.