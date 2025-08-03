نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025 بالدرجات.. اعرف كليتك حسب مجموعك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات، اليوم الأحد 3 أغسطس 2025، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالكليات والمعاهد العليا للعام الجامعي 2025/2026، وذلك لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية "نظام حديث"، حيث تم تحديد الحدود الدنيا للقبول بالكليات بالدرجات.

وقد اجتمعت اللجنة العليا للتنسيق مساء أمس السبت بعد غلق باب تسجيل الرغبات، لاعتماد النتائج النهائية وتحديد الحدود الدنيا للقبول في كل كلية على مستوى الجمهورية.

الحدود الدنيا لكليات الطب بالدرجات

جاءت كليات الطب في صدارة التنسيق، حيث سجلت الحدود الدنيا للقبول كما يلي:

طب القاهرة: 303.5 درجة

طب المنصورة: 303.5 درجة

طب الزقازيق: 303 درجة

طب الإسكندرية وطب فاقوس وطب دمياط: 302.5 درجة

طب كفر الشيخ وطب طنطا: 301.5 درجة

طب عين شمس: 301 درجة

طب بورسعيد، سوهاج، المنوفية، وبنها: 300.5 درجة

طب قناة السويس وحلوان: 300 درجة

طب السويس والفيوم: 299.5 درجة

طب بني سويف وجنوب الوادي: 299 درجة

طب الأقصر والعريش والمنيا وأسيوط: 298.5 درجة

كليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي

تراوح الحد الأدنى لكليات طب الأسنان بين 297.5 و296 درجة، في حين سجلت كليات الصيدلة من 297 وحتى 294 درجة، وجاء الحد الأدنى لكليات العلاج الطبيعي بين 295.5 و294.5 درجة.

كليات الهندسة.. بداية من 296 حتى 287 درجة

شهدت كليات الهندسة انخفاضًا طفيفًا هذا العام، حيث جاء الحد الأدنى لكليات الهندسة على النحو التالي:

هندسة القاهرة والمنصورة: 296 درجة

هندسة قناة السويس وعين شمس: 295 درجة

هندسة الزقازيق، جنوب الوادي، دمياط، سوهاج، بورسعيد: من 295 حتى 293 درجة

هندسة طنطا، بنها، كفر الشيخ، شبرا: بين 292.5 و291.5 درجة

هندسة حلوان، الفيوم، أسيوط، بني سويف، أسوان، المنيا: من 291 إلى 288 درجة

هندسة الطاقة بأسوان والوادي الجديد: 287.5 درجة

كليات الحاسبات وتخطيط المدن

حاسبات وعلوم البيانات - الإسكندرية (رياضة): 284 درجة

تخطيط عمراني - جامعة القاهرة: 284 درجة

حاسبات ومعلومات - سوهاج (علوم): 293.5 درجة

الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى حسب الشعبة

الشعبة العلمية: 293 درجة فأكثر (نسبة 91.56%) بعدد 21،853 طالب

الشعبة الهندسية: 283 درجة فأكثر (نسبة 88.44%) بعدد 16،577 طالب

الشعبة الأدبية: 233 درجة فأكثر (نسبة 72.81%) بعدد 54،073 طالب

ليكون إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بالنظام الحديث 92،503 طالبًا.

النظام القديم.. الحدود الدنيا وعدد الطلاب

الشعبة العلمية: 350 درجة فأكثر (نسبة 85.37%) بعدد 1،411 طالب

الشعبة الهندسية: 335 درجة فأكثر (نسبة 81.71%) بعدد 280 طالب

الشعبة الأدبية: 270 درجة فأكثر (نسبة 65.85%) بعدد 527 طالب

وبذلك بلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى من النظام القديم 2،218 طالبًا.

إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى

بلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى هذا العام من النظامين الحديث والقديم معًا 94،721 طالبًا وطالبة، ومن المقرر إتاحة النتيجة إلكترونيًا على موقع التنسيق بعد المؤتمر الصحفي لوزير التعليم العالي.