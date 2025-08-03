نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التحقيق مع "قمر الوكالة" بعد ضبطها بتهمة نشر محتوى خادش للحياء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري النيابة العامة، اليوم الأحد، تحقيقات موسعة مع التيك توكر المعروفة باسم "قمر الوكالة"، وذلك عقب القبض عليها بعد ورود عدة بلاغات من المواطنين، تتهمها بنشر مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات وألفاظًا خادشة للحياء العام، عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وأبرزها "تيك توك".

تحريات الأمن: بث مباشر وفيديوهات خارجة بهدف الربح

وأظهرت التحريات الأمنية أن المتهمة اعتادت الظهور في بثوث مباشرة ومقاطع مثيرة للجدل، تتضمن عبارات خارجة وإيحاءات صريحة، بهدف جذب المشاهدات وزيادة عدد المتابعين لتحقيق أرباح مادية من خلال التفاعل الجماهيري، وهو ما يعد انتهاكًا لقانون تنظيم استخدام الإنترنت.

ضبطها في إمبابة.. والمتهمة تعترف: هدفي كان الربح

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمة داخل محل إقامتها بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة. وبمواجهتها، أقرت بملكية الحسابات والمقاطع المنتشرة، مشيرة إلى أن هدفها الأساسي كان تحقيق أرباح مالية من خلال المشاهدات عبر "تيك توك" و"يوتيوب".

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيلت إلى جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة في حقها.

ليست الحالة الأولى.. الأمن يواصل ملاحقة صناع المحتوى المخالفين

وتأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية المكثفة لمواجهة صناع المحتوى الإلكتروني المخالف، حيث سبق أن ألقت الجهات الأمنية القبض على عدد من الأشخاص المتورطين في نشر محتوى مسيء أو غير أخلاقي، أبرزهم:

شاكر محظور: تم ضبطه داخل كافيه بالقاهرة الجديدة بعد نشره فيديوهات خادشة.

مداهم: قُبض عليه بتهم تتعلق بنشر محتوى تحريضي وفيديوهات مخالفة للقيم.

سوزي الأردنية، أم مكة، وأم سجدة: تم القبض عليهن في حملات متزامنة بالقاهرة والجيزة بتهم تشمل الإساءة للقيم الأسرية وتحقيق أرباح غير مشروعة من المحتوى المنشور.

وزارة الداخلية تؤكد استمرار الملاحقات

وتواصل وزارة الداخلية جهودها لرصد وملاحقة المحتوى المخالف على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار الحفاظ على القيم الأخلاقية وضبط الانفلات الإلكتروني، بالتعاون مع النيابة العامة والجهات المختصة.