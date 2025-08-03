نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي يستعرض مشروعًا لتصنيع الرمال الكاولينية.. استثمارات بـ90 مليون يورو في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مشروع استغلال مواقع خام الرمال الكاولينية، بهدف تعظيم القيمة المضافة منها وتحقيق عوائد اقتصادية وصناعية مستدامة.

حضر الاجتماع كل من المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس هشام شتا، رئيس مجلس إدارة شركة "انكوم"، إلى جانب عدد من قيادات الشركة.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع حرص الدولة على دعم الاستثمارات في القطاعات الصناعية المختلفة، ولا سيما الصناعات التعدينية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تشجيع التصنيع والابتكار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وزير البترول: توطين الصناعات التحويلية أحد الأهداف الاستراتيجية

من جانبه، شدد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية في مصر من خلال التصنيع المحلي وتوطين الصناعات التحويلية، لبناء اقتصاد تنافسي يرتكز على الموارد الطبيعية وتحويلها إلى منتجات صناعية عالية القيمة.

تفاصيل المشروع: مركز صناعي لوجستي في العين السخنة

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول مشروع شركة "انكوم" الذي يعد مشروعًا لوجستيًا صناعيًا متكاملًا، يُقام داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس - العين السخنة، ويستهدف استغلال خام الرمال الكاولينية الغني بنسبة عالية من الألومينا، والذي يتوافر بكميات ضخمة داخل الأراضي المصرية.

وأشار إلى أن المشروع يعتمد على أحدث التقنيات الصناعية في معالجة الخام كيميائيًا وفيزيائيًا وحراريًا، لافتًا إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات يصل إلى 90 مليون يورو.

تعزيز الاقتصاد وتقليل الاستيراد وفتح أبواب التصدير

وأضاف المتحدث أن المشروع سيسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وفتح آفاق للتصدير، مما يدعم مكانة مصر كمركز صناعي ولوجستي إقليمي في الصناعات التعدينية، ويساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

شركة "انكوم": ملتزمون بتحقيق التنمية الصناعية المستدامة

وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس هشام شتا، رئيس مجلس إدارة شركة "انكوم"، أن الشركة تلتزم بالمساهمة في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة داخل مصر، وتعظيم الاستفادة من الخامات الطبيعية المتوفرة محليًا.