نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق المرحلة الأولى أدبي نظام قديم 2025.. تعرف على الحد الأدنى للقبول بالكليات حسب مجموعك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات، اليوم الأحد، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالكليات والمعاهد لطلاب الشعبة الأدبية – النظام القديم، موضحًا الحدود الدنيا للكليات التي شملها التنسيق.

وكان تسجيل الرغبات قد بدأ يوم الثلاثاء 29 يوليو، واستمر حتى مساء السبت 2 أغسطس 2025، حيث أُغلق باب التسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني في تمام الساعة السابعة مساءً، وعقدت اللجنة العليا للتنسيق اجتماعها لتحديد الحدود الدنيا للقبول بالكليات.

الحدود الدنيا لتنسيق الشعبة الأدبية – نظام قديم:

اقتصاد وعلوم سياسية – جامعة القاهرة: 348 درجة

تجارة وإدارة أعمال – جامعة حلوان: 278.5 درجة

تجارة انتساب موجه – جامعة أسيوط: 275.5 درجة

تجارة انتساب موجه – جامعة القاهرة: 274 درجة

تجارة انتساب موجه – جامعة الإسكندرية: 273.5 درجة

حقوق – جامعة بورسعيد: 270.5 درجة

إجمالي طلاب الأدبي بالنظام القديم

أوضح مكتب التنسيق أن الحد الأدنى للشعبة الأدبية بالنظام القديم بلغ 270 درجة فأكثر (بنسبة 65.85%)، بعدد طلاب وصل إلى 527 طالبًا. ويُعد هذا العدد جزءًا من إجمالي طلاب المرحلة الأولى بالنظام القديم، والذي بلغ 2،218 طالبًا، موزعين بين الشعب العلمية والهندسية والأدبية.

إجمالي طلاب المرحلة الأولى 2025 بالنظامين الحديث والقديم

النظام الحديث: 92،503 طالبًا

النظام القديم: 2،218 طالبًا

الإجمالي الكلي: 94،721 طالبًا وطالبة

ومن المقرر أن تتاح نتيجة الترشيح كاملة على موقع التنسيق الإلكتروني عقب انتهاء المؤتمر الصحفي لوزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور.