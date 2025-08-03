نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق الجامعات 2025.. ترشيح أكثر من 93 ألف طالب بالكليات و362 للمعاهد من الشعبة العلمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2025/2026، موضحًا أن أعمال التنسيق انطلقت يوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، واستمر تسجيل الرغبات حتى مساء السبت 2 أغسطس، حيث أغلق موقع التنسيق الإلكتروني باب التسجيل في تمام الساعة السابعة مساءً.

وكشفت النتائج عن ترشيح 93،662 طالبًا من الشعبة العلمية للكليات الجامعية، في حين تم ترشيح 362 طالبًا فقط للمعاهد العليا التابعة للوزارة، وذلك من إجمالي عدد طلاب الشعبة العلمية بالمرحلة الأولى الذي بلغ 94،024 طالبًا.

طالب واحد استنفد رغباته

أشارت وزارة التعليم العالي إلى وجود طالب واحد فقط ضمن طلاب المرحلة الأولى استنفد رغباته ولم يتم ترشيحه لأي كلية أو معهد، نتيجة تسجيله رغبات لا تتناسب مع مجموعه.

الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى 2025

طلاب النظام الحديث:

الشعبة العلمية: 293 درجة فأكثر (91.56%) – عدد الطلاب: 21،853

الشعبة الهندسية: 283 درجة فأكثر (88.44%) – عدد الطلاب: 16،577

الشعبة الأدبية: 233 درجة فأكثر (72.81%) – عدد الطلاب: 54،073

إجمالي طلاب النظام الحديث: 92،503 طالبًا

طلاب النظام القديم:

الشعبة العلمية: 350 درجة فأكثر (85.37%) – عدد الطلاب: 1،411

الشعبة الهندسية: 335 درجة فأكثر (81.71%) – عدد الطلاب: 280

الشعبة الأدبية: 270 درجة فأكثر (65.85%) – عدد الطلاب: 527

إجمالي طلاب النظام القديم: 2،218 طالبًا