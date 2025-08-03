العربية للتصنيع: الانتهاء من عمرة 100 طائرة k 8E حتى عام 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 أغسطس 2025 01:31 مساءً - أكد المهندس محمد عوض، رئيس مصنع الطائرات التابع للعربية للتصنيع، أنه تم الانتهاء من عمرة 100 طائرة k 8 e حتي عام 2025، كما حصل المصنع على شهادات معتمدة دوليا.

وكان اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، قد أكد أن افتتاح خط إنتاج أبراج كهرباء الجهد العالي والفائق بمصنع الطائرات التابع للهيئة بمنطقة حلوان، يمثل محطة جديدة في مسيرة الهيئة نحو توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح اللواء مختار أن الخط الجديد يُعد من المشروعات الإستراتيجية التي تدعم توجه الدولة نحو الاعتماد على المكونات المحلية وتقليل الاستيراد، مشيرًا إلى أن أبراج الكهرباء تُعد مكونًا رئيسيًا في مشروعات الطاقة والبنية التحتية، ما يجعل هذا المشروع إضافة قوية لقدراتنا الصناعية الوطنية.

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تعمل باستمرار على تطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة مصانعها، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن ما يتم إنتاجه داخل الهيئة يطابق أعلى معايير الجودة العالمية.

وأكد رئيس العربية للتصنيع على أن الهيئة ستواصل دعمها الكامل لكافة قطاعات الدولة، خاصة قطاع الكهرباء، من خلال حلول صناعية متطورة بأيدٍ مصرية خالصة، وبشراكات محلية ودولية داعمة لمسيرة التنمية.