وزير التعليم العالى: 93.12% حد أدنى للطب و92.65% للأسنان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 أغسطس 2025 01:31 مساءً - قال الدكتور أيمن عاشور أن الحد الأدنى للقبول بكلية الطب 93.12% وسجل الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان 92.65%، والعلاج الطبيعى 92.03%، والصيدلة سجل الحد الأدنى 91.87%.

وانطلقت أعمال تنسيق المرحلة الأولى يوم الثلاثاء 29 يوليو الماضى واستمر إتاحة تسجيل الرغبات حتى مساء أمس السبت 2 أغسطس، اذ أغلق موقع التنسيق باب تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى فى تمام الساعة السابعة مساء، واجتمعت اللجنة العليا للتنسيق لوضع الحدود الدنيا للقبول بالكليات.

ومن المقرر أن يتم إتاحة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى على موقع التنسيق الإلكترونى بعد الانتهاء من فعاليات المؤتمر الصحفى لوزير التعليم العالى لإعلان نتيجة التنسيق.

وحدد مكتب التنسيق الحد الأدنى لطلاب الشعبة العلمية بواقع 293 درجة فأكثر أى بنسبة 91.56% فأكثر وعدد طلاب 21853، وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية 283 درجة فأكثر أى بنسبة 88.44 % فأكثر بإجمالى عدد طلاب 16577 طالبا، وسجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 233 درجة فأكثر أى بنسبة 72.81 % بإجمالى عدد طلاب 54073 طالبا، وبذلك يكون إجمالى عدد الطلاب المقدر من النظام الجديد 92503.

وأوضح مكتب التنسيق أن فيما يخص طلاب الثانوية العامة النظام القديم سجل الحد الأدنى لطلاب الشعبة العلمية 350 درجة فأكثر أى بنسبة مئوية 85.37% فأكثر وعدد الطلاب 1411 طالبا وعدد الشعبة الهندسية 335 درجة فأكثر أى بنسبة 81.71% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 280 طالبا، والحد الأدنى للشعبة الأدبية 270 درجة فأكثر أى بنسبة 65.85 % وعدد الطلاب 527، ويكون إجمالى عدد طلاب النظام القديم 2218 طالبا.

ويكون بذلك إجمالى عدد طلاب المرحلة الأولى المقدر من النظامين الحديث والقديم لهذه المرحلة 94721 طالب وطالبة.