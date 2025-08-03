حملات المرور على الدائرى الإقليمى تضبط 1083 مخالفة وتتحفظ على 3 سيارات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 أغسطس 2025 01:31 مساءً - قالت وزارة الداخلية، إنها تواصل حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (127560) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها (السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص)، كما تم فحص عدد (2824) سائق تبين إيجابية عدد (222) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

وواصلت الداخلية حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (1083) مخالفة مرورية متنوعة ( مخالفة تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة)، وكذا فحص عدد (267) سائق تبين إيجابية عدد (21) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم، وضبط عدد (11) محكوم عليهم بإجمالى (31) حكم، كما تم التحفظ على 3 مركبات لمخالفتهما قوانين المرور.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.