وزير الخارجية: مصر قدمت 70% من كافة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 أغسطس 2025 01:31 مساءً - قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة: "من سخرية القدر أن مروجي تلك الادعاءات المغرضة والدنيئة لم يجدوا سوى الدولة المصرية التي قدمت بالفعل 70% من كافة المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى القطاع ليوجهوا إليها سهام ادعاءاتهم المغرضة وأكاذيبهم المرفوضة.

وأضاف خلال كلمته فى مؤتمر المصريين بالخارج: "مصر كما تعلمون جميعًا أياديها بيضاء، وبالتأكيد فإن مصر هي السند الحقيقي للشعب الفلسطيني الشقيق منذ نكبته وحتى يومنا هذا، وهذه الجهود المخلصة لن تتوقف بطبيعة الحال، وسوف تستمر مصر في جهدها لتحقيق أهداف وغايات ترتبط بثوابت القضية الفلسطينية وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 67".