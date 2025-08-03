وزير الخارجية والهجرة: مصر تقود سياسة خارجية شريفة فى وقت عز فيه الشرف

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 أغسطس 2025 01:31 مساءً - قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية: "أبناء مصر الكرام، دعوني أؤكد لكم من هذا المحفل الوطني أن مصر تقود سياسة خارجية شريفة في وقت وفي زمن عز فيه الشرف كما أعلنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعالم أجمع، وهو الأمر الذي يبعث بالفخر والاعتزاز لدى جموع الشعب المصري وأبنائه في الخارج".

وأضاف خلال كلمته فى مؤتمر المصريين بالخارج: "كما نجدد الثقة في أبناء الوطن في الخارج وفي حسهم الوطني أمام هذه الحملة الدنيئة والممنهجة التي تشن على مصر والتي تعكس أغراضًا مشبوهة ومضللة تستهدف تشتيت الانتباه وتخفيف الضغوط عن إسرائيل، الدولة الوحيدة المسؤولة عن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة من خلال ترويج ادعاءات وأكاذيب ومغالطات فادحة تتهم مصر بالتقصير في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".