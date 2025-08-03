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ضبط صانع محتوى ومدير أعماله لنشرهما مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية

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ضبط صانع محتوى ومدير أعماله لنشرهما مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 أغسطس 2025 01:31 مساءً - فى إطار ورود عدة بلاغات ضد صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن الإعتداء على القيم والمبادئ الأسرية وإساءة إستخدام مواقع التواصل الإجتماعى.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور (مقيم بمحافظة القاهرة ) وبحوزته (سلاح نارى "غير مرخص") وبرفقته  "مدير أعماله" وضبط بحوزتهما (كمية من مخدرى "الحشيش – أيس").

 

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التعاطى ، ونشرهما مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحة الأول بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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