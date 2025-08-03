نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالي: بدء الدراسة في 7 كليات جديدة بالجامعات الحكومية العام الجامعي 2025/2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء الدراسة في 7 كليات جديدة بالجامعات الحكومية، اعتبارًا من العام الجامعي 2025/2026، وذلك في إطار توسع الدولة في إتاحة التعليم العالي بجميع المحافظات وتطبيق استراتيجية التعليم العالي المتوافقة مع رؤية مصر 2030.

قائمة الكليات الجديدة بالجامعات الحكومية

تشمل الكليات التي تبدأ الدراسة بها لأول مرة هذا العام ما يلي:

كلية طب الفم والأسنان – جامعة سوهاج

كلية التمريض – جامعة الوادي الجديد

كلية التمريض – جامعة مدينة السادات

كلية الفنون التطبيقية – فرع النوبارية بجامعة دمنهور

كلية العلوم – جامعة مدينة السادات

كلية الهندسة – جامعة الوادي الجديد

كلية التربية (شعبة تعليم أساسي - ابتدائي) – جامعة الأقصر

رؤية الوزارة لتوسيع فرص التعليم في المحافظات

وأوضح الوزير أن إنشاء هذه الكليات الجديدة يأتي ضمن خطة الوزارة الهادفة إلى:

نشر مظلة التعليم العالي في جميع ربوع الجمهورية

توفير فرص تعليمية متميزة لأبناء المحافظات المختلفة

دعم جهود التنمية في الأقاليم الجغرافية

تعزيز دور الجامعات الإقليمية في خدمة المجتمعات المحلية

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، التي تسعى إلى ربط منظومة التعليم بمتطلبات سوق العمل وخدمة أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.