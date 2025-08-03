نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أماكن شاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بتنسيق المرحلة الثانية 2025.. تعرف على الكليات المتاحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن توفر أماكن شاغرة لطلاب الشعبة الأدبية ضمن تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات 2025، وذلك في عدد من الكليات الحكومية المتنوعة.

الكليات المتاحة للشعبة الأدبية في المرحلة الثانية

شملت قائمة الكليات المتاحة لطلاب الشعبة الأدبية في المرحلة الثانية من التنسيق ما يلي:

كليات التربية (تعليم ابتدائي)

كليات التربية شعبة الطفولة

كليات الآداب

كليات الحقوق

كليات التربية النوعية

كليات الخدمة الاجتماعية

كليات دار العلوم

كليات السياحة والفنادق

كليات الاقتصاد المنزلي

كليات علوم الرياضة (لمن اجتازوا اختبارات القبول)

كليات التربية للطفولة المبكرة

وأشار وزير التعليم العالي إلى وجود ارتفاع في الحد الأدنى للقبول بالنسبة لطلاب الأدبي مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس المنافسة بين الطلاب في هذه المرحلة.

انتهاء المرحلة الأولى واستعدادات إعلان نتيجتها

وكانت المرحلة الأولى من التنسيق قد انطلقت يوم الثلاثاء 29 يوليو واستمرت حتى مساء السبت 2 أغسطس، حيث أغلق موقع التنسيق باب تسجيل الرغبات في تمام الساعة السابعة مساء.

وعقب انتهاء التسجيل، اجتمعت اللجنة العليا للتنسيق لتحديد الحدود الدنيا للكليات، ومن المقرر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى على الموقع الإلكتروني فور انتهاء المؤتمر الصحفي لوزير التعليم العالي.

الحدود الدنيا للمرحلة الأولى – النظام الحديث

الشعبة العلمية: 293 درجة فأكثر (91.56%) – عدد الطلاب: 21،853

الشعبة الهندسية: 283 درجة فأكثر (88.44%) – عدد الطلاب: 16،577

الشعبة الأدبية: 233 درجة فأكثر (72.81%) – عدد الطلاب: 54،073

إجمالي طلاب النظام الحديث في المرحلة الأولى: 92،503 طالبًا وطالبة

الحدود الدنيا – النظام القديم

الشعبة العلمية: 350 درجة فأكثر (85.37%) – عدد الطلاب: 1،411

الشعبة الهندسية: 335 درجة فأكثر (81.71%) – عدد الطلاب: 280

الشعبة الأدبية: 270 درجة فأكثر (65.85%) – عدد الطلاب: 527

إجمالي طلاب النظام القديم: 2،218 طالبًا وطالبة

إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى

بذلك يبلغ الإجمالي العام لطلاب المرحلة الأولى في كلا النظامين (الحديث والقديم): 94،721 طالبًا وطالبة.