نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء تنسيق المرحلة الثانية 2025 لطلاب الثانوية العامة "نظام حديث" يوم الأربعاء.. التسجيل يستمر حتى 10 أغسطس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن انطلاق أعمال تنسيق المرحلة الثانية 2025 لطلاب الثانوية العامة بالنظام الحديث يوم الأربعاء الموافق 6 أغسطس 2025، على أن يستمر تسجيل الرغبات حتى يوم 10 أغسطس، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي.

الحد الأدنى للقبول في المرحلة الثانية

وأوضح وزير التعليم العالي أن الحد الأدنى لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية جاء على النحو التالي:

الشعبة العلمية: 68.75%

الشعبة الأدبية: 64.06%

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب في المرحلة الثانية بالنظام الحديث نحو 283،048 طالبًا وطالبة، مقسمين إلى:

246،642 طالبًا بالشعبة العلمية

36،406 طالبًا بالشعبة الأدبية

انتهاء تنسيق المرحلة الأولى وتحديد الحدود الدنيا

وكانت أعمال تنسيق المرحلة الأولى قد بدأت يوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، واستمرت حتى مساء السبت 2 أغسطس، حيث تم غلق موقع التنسيق في تمام الساعة السابعة مساءً.

وعقب الإغلاق، اجتمعت اللجنة العليا للتنسيق لتحديد الحدود الدنيا للقبول بالكليات المختلفة في هذه المرحلة.

موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى

من المقرر أن يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الذي يعقده وزير التعليم العالي.

الحدود الدنيا للمرحلة الأولى - النظام الحديث

وقد حدد مكتب التنسيق الحدود الدنيا لطلاب الثانوية العامة بالنظام الحديث كالتالي:

الشعبة العلمية (علوم): 293 درجة فأكثر (91.56%) – عدد الطلاب: 21،853

الشعبة الهندسية (رياضة): 283 درجة فأكثر (88.44%) – عدد الطلاب: 16،577

الشعبة الأدبية: 233 درجة فأكثر (72.81%) – عدد الطلاب: 54،073

إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بالنظام الحديث: 92،503 طالبًا وطالبة.

الحدود الدنيا - النظام القديم

أما طلاب الثانوية العامة بالنظام القديم فجاء الحد الأدنى كالتالي:

الشعبة العلمية: 350 درجة فأكثر (85.37%) – عدد الطلاب: 1،411

الشعبة الهندسية: 335 درجة فأكثر (81.71%) – عدد الطلاب: 280

الشعبة الأدبية: 270 درجة فأكثر (65.85%) – عدد الطلاب: 527

إجمالي عدد طلاب النظام القديم في المرحلة الأولى: 2،218 طالبًا وطالبة.

إجمالي عدد الطلاب بالمرحلة الأولى

بذلك، يكون الإجمالي العام لعدد الطلاب في تنسيق المرحلة الأولى (من النظامين الحديث والقديم) قد بلغ 94،721 طالبًا وطالبة.