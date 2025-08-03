نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كليات متاحة لطلاب علمي رياضة بتنسيق المرحلة الثانية 2025.. الذكاء الاصطناعي والفنون التطبيقية والحاسبات أبرزها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن توفر أماكن شاغرة لطلاب شعبة الرياضيات (علمي رياضة) ضمن تنسيق المرحلة الثانية للعام الجامعي 2025-2026.

وأشار الوزير إلى أن الكليات التي ما زالت متاحة وتشملها المرحلة الثانية تشمل:

كلية الذكاء الاصطناعي

كلية الفنون التطبيقية

كلية الحاسبات والمعلومات

الجامعات التكنولوجية

انتهاء تسجيل رغبات المرحلة الأولى

أوضح الوزير أن أعمال تنسيق المرحلة الأولى كانت قد بدأت يوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، واستمر تسجيل الرغبات حتى مساء أمس السبت 2 أغسطس، حيث أُغلق باب التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني في تمام الساعة السابعة مساءً.

وعقب الإغلاق، عقدت اللجنة العليا للتنسيق اجتماعها لتحديد الحدود الدنيا للقبول بالكليات المختلفة، تمهيدًا لإعلان نتائج المرحلة الأولى.

إعلان نتيجة المرحلة الأولى إلكترونيًا

أكدت وزارة التعليم العالي أنه سيتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للتنسيق، وذلك بعد انتهاء المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور أيمن عاشور للإعلان عن تفاصيل النتائج.

الحد الأدنى للشعب الثلاث وفقًا للنظام الحديث

وقد حدد مكتب التنسيق الحدود الدنيا لتسجيل الرغبات في المرحلة الأولى وفقًا للنظام الحديث كالتالي:

الشعبة العلمية (علوم): 293 درجة فأكثر (91.56%) – عدد الطلاب: 21،853

الشعبة الهندسية (رياضة): 283 درجة فأكثر (88.44%) – عدد الطلاب: 16،577

الشعبة الأدبية: 233 درجة فأكثر (72.81%) – عدد الطلاب: 54،073

بذلك يكون إجمالي عدد الطلاب بالنظام الحديث في هذه المرحلة: 92،503 طالبًا وطالبة.

أعداد الطلاب بالنظام القديم

أما بالنسبة لطلاب الثانوية العامة بالنظام القديم، فقد جاءت الحدود الدنيا كالتالي:

الشعبة العلمية: 350 درجة فأكثر (85.37%) – عدد الطلاب: 1،411

الشعبة الهندسية: 335 درجة فأكثر (81.71%) – عدد الطلاب: 280

الشعبة الأدبية: 270 درجة فأكثر (65.85%) – عدد الطلاب: 527

ليكون إجمالي عدد طلاب النظام القديم: 2،218 طالبًا وطالبة.

94721 طالبًا وطالبة سجلوا بالمرحلة الأولى

بذلك، يصبح إجمالي عدد الطلاب المسجلين في تنسيق المرحلة الأولى من النظامين الحديث والقديم: 94،721 طالبًا وطالبة.