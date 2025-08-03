نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أماكن شاغرة بكليات الطب البيطري والذكاء الاصطناعي لطلاب النظام الحديث في تنسيق المرحلة الثانية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجود أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، مشيرًا إلى أن هذه الأماكن متاحة بشكل خاص لطلاب النظام الحديث من الثانوية العامة.

وأوضح الوزير أن الكليات المتاحة تشمل:

كلية الطب البيطري

كلية التمريض

كلية العلوم

كلية الزراعة

كلية الحاسبات والمعلومات

كلية الذكاء الاصطناعي

إغلاق باب تسجيل رغبات المرحلة الأولى

كانت أعمال المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات قد انطلقت يوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، وتم إغلاق باب تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني مساء أمس السبت 2 أغسطس في تمام الساعة السابعة مساءً، ليبدأ عقب ذلك اجتماع اللجنة العليا للتنسيق لتحديد الحدود الدنيا للقبول بالكليات.

إعلان نتيجة المرحلة الأولى إلكترونيًا

أكدت وزارة التعليم العالي أنه سيتم إتاحة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى إلكترونيًا بعد انتهاء فعاليات المؤتمر الصحفي للدكتور أيمن عاشور، والذي يشهد الإعلان الرسمي عن الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولى وأعداد المقبولين.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى حسب الشعب

جاءت الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى على النحو التالي:

الشعبة العلمية (النظام الحديث): 293 درجة فأكثر (91.56%) – عدد الطلاب: 21،853

الشعبة الهندسية (النظام الحديث): 283 درجة فأكثر (88.44%) – عدد الطلاب: 16،577

الشعبة الأدبية (النظام الحديث): 233 درجة فأكثر (72.81%) – عدد الطلاب: 54،073

إجمالي عدد الطلاب بالنظام الحديث: 92،503 طالب وطالبة.

أما بالنظام القديم، فجاء الحد الأدنى كالتالي:

الشعبة العلمية: 350 درجة فأكثر (85.37%) – عدد الطلاب: 1،411

الشعبة الهندسية: 335 درجة فأكثر (81.71%) – عدد الطلاب: 280

الشعبة الأدبية: 270 درجة فأكثر (65.85%) – عدد الطلاب: 527

إجمالي عدد الطلاب بالنظام القديم: 2،218 طالبًا وطالبة.

عدد الطلاب الكلي بالمرحلة الأولى

بذلك يكون إجمالي عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في المرحلة الأولى من التنسيق من النظامين الحديث والقديم قد بلغ 94،721 طالبًا وطالبة، موزعين على مختلف التخصصات.