نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025.. 93.12% للطب و89.84% للهندسة و89.84% للاقتصاد والعلوم السياسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات 2025، والتي أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا في الحدود الدنيا لكليات القمة، حيث سجلت:

كلية الطب: 93.12%

طب الأسنان: 92.65%

العلاج الطبيعي: 92.03%

الصيدلة: 91.87%

الهندسة: 89.84%

التخطيط العمراني: 88.75%

الاقتصاد والعلوم السياسية: 89.84%

الألسن: 87.64%

الإعلام: 86.71%

الآثار: 82.34%

انتهاء تسجيل الرغبات وغلق باب التنسيق

بدأت أعمال تنسيق المرحلة الأولى يوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، واستمر تسجيل الرغبات حتى مساء السبت 2 أغسطس، حيث تم إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني في تمام الساعة السابعة مساءً.

أعقب ذلك اجتماع اللجنة العليا للتنسيق لتحديد الحدود الدنيا للقبول بالكليات بناءً على المجاميع التكرارية وأعداد الطلاب.

عدد طلاب المرحلة الأولى وفق النظام الحديث

حدد مكتب التنسيق الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى كما يلي:

الشعبة العلمية: 293 درجة فأكثر (91.56%) – عدد الطلاب: 21،853

الشعبة الهندسية: 283 درجة فأكثر (88.44%) – عدد الطلاب: 16،577

الشعبة الأدبية: 233 درجة فأكثر (72.81%) – عدد الطلاب: 54،073

إجمالي طلاب النظام الحديث: 92،503 طالب وطالبة.

أعداد طلاب النظام القديم

بالنسبة لطلاب الثانوية العامة النظام القديم، جاءت الحدود الدنيا كما يلي:

الشعبة العلمية: 350 درجة فأكثر (85.37%) – عدد الطلاب: 1،411

الشعبة الهندسية: 335 درجة فأكثر (81.71%) – عدد الطلاب: 280

الشعبة الأدبية: 270 درجة فأكثر (65.85%) – عدد الطلاب: 527

إجمالي طلاب النظام القديم: 2،218 طالب وطالبة.

إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى

بذلك يكون الإجمالي العام لطلاب المرحلة الأولى من النظامين الحديث والقديم 94،721 طالبًا وطالبة.

موعد إعلان نتيجة الترشح

من المقرر أن يتم إتاحة نتيجة ترشيحات المرحلة الأولى عبر موقع التنسيق الإلكتروني عقب انتهاء فعاليات المؤتمر الصحفي لوزير التعليم العالي اليوم، حيث سيتمكن الطلاب من معرفة الكلية التي تم ترشيحهم لها وطباعة بطاقة الترشيح.