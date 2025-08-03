نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالي: 89.84% الحد الأدنى للاقتصاد والعلوم السياسية و86.71% للإعلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحد الأدنى للقبول بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بلغ 89.84%، وذلك ضمن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2025.

وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، أن كلية الألسن سجلت حدًا أدنى 87.64%، وكلية الإعلام 86.71%، بينما سجلت كلية الآثار 82.34%.

إغلاق تسجيل الرغبات وانتهاء أعمال المرحلة الأولى

أُغلق باب تسجيل الرغبات مساء أمس السبت 2 أغسطس 2025 في تمام الساعة السابعة مساء، بعد فتح باب التنسيق يوم الثلاثاء 29 يوليو الماضي. وقد اجتمعت اللجنة العليا للتنسيق عقب ذلك لتحديد الحدود الدنيا للقبول بالكليات، اعتمادًا على أعداد الطلاب المسجلين واختياراتهم.

إجمالي الطلاب المسجلين من النظامين الحديث والقديم

النظام الحديث:

الشعبة العلمية: 293 درجة فأكثر (91.56%) – 21،853 طالبًا

الشعبة الهندسية: 283 درجة فأكثر (88.44%) – 16،577 طالبًا

الشعبة الأدبية: 233 درجة فأكثر (72.81%) – 54،073 طالبًا

الإجمالي: 92،503 طالبًا

النظام القديم:

الشعبة العلمية: 350 درجة فأكثر (85.37%) – 1،411 طالبًا

الشعبة الهندسية: 335 درجة فأكثر (81.71%) – 280 طالبًا

الشعبة الأدبية: 270 درجة فأكثر (65.85%) – 527 طالبًا

الإجمالي: 2،218 طالبًا

وبذلك يكون إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى من النظامين 94،721 طالبًا وطالبة.

النتيجة متاحة إلكترونيًا

من المقرر أن يتم إتاحة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى على موقع التنسيق الإلكتروني فور انتهاء المؤتمر الصحفي، ليتسنى للطلاب معرفة الكليات التي تم ترشيحهم إليها.