نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالي: 93.12% الحد الأدنى لكلية الطب و91.87% للصيدلة بتنسيق المرحلة الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025، أن الحد الأدنى للقبول بكلية الطب البشري بلغ 93.12%، بينما سجلت كلية طب الأسنان 92.65%.

وأوضح الوزير أن الحد الأدنى للقبول في بقية كليات القطاع الطبي جاء على النحو التالي:

العلاج الطبيعي: 92.03%

الصيدلة: 91.87%

إغلاق باب تسجيل الرغبات وتحديد الحدود الدنيا

وأشار عاشور إلى أن أعمال تنسيق المرحلة الأولى بدأت رسميًا يوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، واستمرت حتى مساء السبت 2 أغسطس، حيث أُغلق موقع التنسيق الإلكتروني في تمام الساعة السابعة مساء، تزامنًا مع اجتماع اللجنة العليا للتنسيق لتحديد الحدود الدنيا للكليات بناءً على الرغبات والمجاميع.

تفاصيل الحدود الدنيا للشعب الثلاث

النظام الحديث:

الشعبة العلمية: 293 درجة فأكثر – 91.56% – 21،853 طالبًا

الشعبة الهندسية: 283 درجة فأكثر – 88.44% – 16،577 طالبًا

الشعبة الأدبية: 233 درجة فأكثر – 72.81% – 54،073 طالبًا

الإجمالي: 92،503 طالبًا

النظام القديم:

الشعبة العلمية: 350 درجة فأكثر – 85.37% – 1،411 طالبًا

الشعبة الهندسية: 335 درجة فأكثر – 81.71% – 280 طالبًا

الشعبة الأدبية: 270 درجة فأكثر – 65.85% – 527 طالبًا

الإجمالي: 2،218 طالبًا

النتيجة متاحة إلكترونيًا عقب انتهاء المؤتمر

أكد وزير التعليم العالي أن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى ستُتاح على موقع التنسيق الإلكتروني فور انتهاء فعاليات المؤتمر الصحفي، ليتمكن الطلاب من معرفة الكليات التي تم ترشيحهم لها، حسب مجاميعهم وترتيب رغباتهم.