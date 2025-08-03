نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالي: 1755 طالبًا لم يسجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الأولى رغم انتهاء المدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التهنئة لطلاب الثانوية العامة المقبولين في تنسيق المرحلة الأولى 2025، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في بداية رحلتهم الجامعية، ومؤكدًا حرص الدولة على تحقيق رغبات جميع الطلاب بما يتماشى مع قواعد القبول.

1755 طالبًا لم يسجلوا رغباتهم رغم إتاحة الفرصة حتى اللحظات الأخيرة

أوضح الوزير أن عدد الطلاب الذين تقدموا بتسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى بلغ 92،966 طالبًا وطالبة، من أصل إجمالي عدد مستهدف بلغ 94،721 طالبًا من النظامين الحديث والقديم، ما يعني أن 1،755 طالبًا لم يتقدموا برغباتهم قبل إغلاق باب التنسيق مساء السبت 2 أغسطس في تمام الساعة السابعة مساءً.

تفاصيل الأعداد في المرحلة الأولى من النظام الحديث

بلغ عدد المتقدمين من النظام الحديث:

شعبة العلوم: 21،853 طالبًا

الشعبة الهندسية: 16،577 طالبًا

الشعبة الأدبية: 54،073 طالبًا

الإجمالي: 92،503 طالبًا

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى – النظام الحديث

الشعبة العلمية: 293 درجة فأكثر بنسبة 91.56% – عدد الطلاب: 21،853

الشعبة الهندسية: 283 درجة فأكثر بنسبة 88.44% – عدد الطلاب: 16،577

الشعبة الأدبية: 233 درجة فأكثر بنسبة 72.81% – عدد الطلاب: 54،073

الحد الأدنى لتنسيق النظام القديم

الشعبة العلمية: 350 درجة فأكثر بنسبة 85.37% – عدد الطلاب: 1،411

الشعبة الهندسية: 335 درجة فأكثر بنسبة 81.71% – عدد الطلاب: 280

الشعبة الأدبية: 270 درجة فأكثر بنسبة 65.85% – عدد الطلاب: 527

الإجمالي للنظام القديم: 2،218 طالبًا

إعلان النتيجة عقب المؤتمر الصحفي

وأكد وزير التعليم العالي أن نتيجة المرحلة الأولى سيتم إعلانها رسميًا عبر موقع التنسيق الإلكتروني عقب انتهاء المؤتمر الصحفي، ليتمكن الطلاب من التعرف على الكليات التي تم ترشيحهم لها وفقًا لمجموعهم ورغباتهم المُسجلة.