نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "شاكر محظور" خلف القضبان مجددًا.. تهمة حيازة مخدرات وسلاح ناري بعد ضبطه في كافيه بالقاهرة الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الداخلية: ضبط شاكر محظور وبرفقته مدير أعماله بتهمة تعاطي المخدرات

كشفت وزارة الداخلية عن توجيه تهمة جديدة لصانع المحتوى المعروف على منصات التواصل باسم "شاكر محظور"، تتمثل في تعاطي وحيازة مواد مخدرة، وذلك بعد إلقاء القبض عليه مؤخرًا على خلفية نشر محتوى اعتبر "خادشًا للحياء" و"مخالفًا للآداب العامة".

وأوضحت الوزارة أن المتهم تم ضبطه داخل كافيه شهير بالقاهرة الجديدة، بصحبة مدير أعماله، وذلك عقب تقنين الإجراءات القانونية والحصول على إذن من النيابة العامة.

العثور على مواد مخدرة وسلاح غير مرخص بحوزة المتهم

وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزة المتهم ومدير أعماله على كمية من مخدري الحشيش والأيس، بالإضافة إلى سلاح ناري غير مرخص.

وبمواجهتهما، اعترف كلاهما بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، كما أقرّا بأن المحتوى المثير للجدل الذي ينشرانه عبر منصات التواصل الاجتماعي كان بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وأرباح مالية.

بلاغات سابقة بتهم خدش الحياء والإخلال بالقيم الأسرية

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت نشاط المتهم بعد تلقي عدة بلاغات تتهمه بنشر فيديوهات تتضمن إساءة للقيم والمبادئ الأسرية المصرية، والإخلال بالآداب العامة، وهو ما أدى إلى إدراج اسمه ضمن قائمة المستهدفين في حملة أمنية موسعة ضد صناع المحتوى المخالف على المنصات الرقمية.

ويواجه المتهم حاليًا إجراءات قانونية موسعة تشمل عدة تهم، منها نشر محتوى غير لائق، وتعاطي وحيازة المخدرات، وحيازة سلاح ناري دون ترخيص.